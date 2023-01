Nova pravila: Šta iz BiH možemo unijeti preko hrvatske granice?

Sa prvim danom nove 2023. godine Hrvatska je i zvanično pristupila eurozoni, ali i Šengenu - najvećem području slobodnog kretanja roba i ljudi u svijetu. U skladu s tim važe i nova pravila za prelazak granice i prenosa roba.

Republika Hrvatska je od 1. januara postala 20. članica evrozone, a postala je i nova članica šengenske zone.

Od ovog datuma počelo je i razdoblje dvojnog opticaja koje će trajati do 14. januara tokom kojeg će građani ove zemlje osim evra, plaćanja vršiti i u dosadašnjim kunama.

Nakon pomenutog datuma, kuna će i zvanično otići u prošlost i evro će postati zakonsko sredstvo plaćanja.

Ukoliko ste se mislili zaputiti ka Hrvatskoj, trebali bi znati i za nova pravila koja su stupila na snagu, a koja se tiču prenosa robe u ovu zemlju.

Dosta je nejasnoća i nelogičnih odluka, no one se moraju poštovati kako bi se izbjegle kazne koje su u nekim slučajevima veoma rigorozne. "Večernji list" je tim povodom objavio spisak svih stvari koje smijete, odnosno, ne smijete unositi u Republiku Hrvatsku.

Prvo treba napomenuti kako se ova lista odnosi na uvoz robe iz zemalja koje se nalaze izvan EU, s izuzetkom Švicarske, Islanda, Norveške, San Marina, Andore i Lihtenštajna. Dakle, za ova posljednje nabrojane države vrijede ista pravila kao da prevozite robu unutar EU te tu nema nikakvih ograničenja.

Još neka posebna pravila vrijede za Farske Otoke i Grenland, ali da se dodatno ne bi komplikovala ionako duga lista, te dvije države su izostavljene s ovog spiska.

Duvanski proizvodi

Putnici u vazdušnom saobraćaju u Hrvatsku mogu unijeti nešto više duvanskih prerađevina od onih koji putuju drugim oblicima saobraćaja. Oni u vazdušnom prevozu mogu unijeti 200 cigara, 100 cigarillosa, 50 cigara i 250 grama duvana za pušenje.

Osobe koje putuju cestovnim ili željezničkim prijevozom mogu unijeti 40 cigareta, 20 cigarillosa, 10 cigara i 50 grama duvana za pušenje. Svi putnici mogu unijeti jednaku količinu od 50 grama grijanog duvanskog proizvoda, 10 mililitara e-tečnosti te 50 grama tzv. novih duvanskih proizvoda iz članka 94. stav 2. Zakona o taksama.

Alkoholna pića

Kad su u pitanju alkoholna pića, jednaka pravila vrijede i za putovanja cestovnim, vazdušnim i pomorskim prievozom – svima je dopušteno unijeti 16 litara piva, 4 litre vina te 2 litre alkoholnih pića koja imaju manje od 22% alkohola, odnosno, jedan litar jačih alkoholnih pića. Ako želite plaćati taksu moguće je, uz uslov da ste stariji od 17 godina, unijeti 800 cigareta, 400 cigarillosa, 200 cigara, kilogram duvana, 10 litara žestokog pića, 90 litara vina, 110 litara piva te 100 mililitara e-tečnosti, a sve preko toga nećete moći unijeti čak ni uz plaćanje.

Hrana

Meso, riba, sir, mlijeko, jaja i ostali proizvodi životinjskog i biljnog porijekla. Carinski službenici obavljaju službene kontrole proizvoda životinjskog porijekla koji čine dio ličnog prtljaga putnika, tako da uopšte nije dopušteno unijeti meso i mlijeko te proizvode od mesa i mlijeka.

Dopušteno je po osobi unijeti 20 kilograma svježe, sušene, kuvane, osoljene ili dimljene ribe, kozice, rakove i dagnje. Kada su u pitanju drugi proizvodi životinjskog porijekla, poput meda, jaja, proizvoda od jaja, mesa puževa ili žabljih krakova, tu je dopušteno unijeti do 2 kg po osobi. Svježeg voća i povrća, osim krompira, smijete unijeti do 5 kilograma.

Ostali proizvodi

Putnici iz trećih zemalja (npr. BiH, Srbija, Crna Gora, Albanija...) mogu u Hrvatsku unijeti do 2 kilograma mlijeka u prahu za novorođenčad i posebne hrane koja se koristi zbog medicinskih razloga te za unos hrane za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga uz uslove da ne zahtijeva držanje u frižideru prije otvaranja.

Bez ograničenja ili u količini za ličnu upotrebu, svi putnici u Hrvatsku mogu unijeti hljeba, kolača, keksa, vafla i oblatni, dvopeka, tostiranog hljeba i sličnih prepečenih proizvoda s manje od 20 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi.

Bez ograničenja se mogu unijeti i brojni drugi proizvodi poput čokolada i slatkiša s manje od 50 posto prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja, dodataka hrani pakovanih za krajnjeg potrošača koji sadržavaju manje količine (ukupno manje od 20 %) prerađenih proizvoda životinjskog porijekla, masline punjene ribom, tjestenina i rezanci, koncentrati supe i poboljšivači okusa.

Kad je u pitanju gorivo, u kanisterima smijete prevesti do 10 litara identičnog goriva onom koji se nalazi u vašem vozilu, dakle nema prevoza dizela ako vozite benzinca.

Lijekovi

Unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uslov da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepisa istorije bolesti, potvrde ljekara).

Unošenje lijekova koji sadrže drogu, takođe za lične potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za liječenje do najviše 5 dana, i to takođe uz posjedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizlazi neophodnost uzimanja odnosnoga lijeka. Ako se ipak odlučite kockati, znajte da vas mogu “opaliti po džepu” s kaznom koja može iznositi i do 100.000 kuna (oko 13.000 evra).

Konkretno, kada se određuje visina kazne bitno je šta i koliko toga ste pokušali prošvercovati.