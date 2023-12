"Turizam privlači terorizam": Najrizičnija mjesta i bezbjednosna kultura

Širom Evrope zvaničnici upozoravaju da su adventi najveći bezbjednosni izazovi.

Izvor: MONDO portal / Marko Čavić

Profesorka Marija Đorić upozorava da je sve što se tiče bezbjednosti i terorizma ozbiljno i to "smrtno ozbiljno". Ukazuje da su rizične zemlje, prije svega, Amerika, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Austrija, a od gradova izdvaja Brisel. Direktor Jute Aleksandar Seničić navodi da taj rizik nema mnogo uticaja na građane pri izboru novogodišnjih aranžmana.

Apeluje da se odgovorno ponašaju, jer je prijetnja realna.

Evropski zvaničnici najavljuju dodatni paket pomoći, težak 30 miliona evra, za jačanje sigurnosti u ranjivim oblastima i vjerskim objektima, objavio je RTS.

Profesorka Marija Đorić je, gostujući u Dnevniku, upozorila da, ako zvaničnici kažu da postoji realna opasnost od terorističkih napada i da njihovi građani treba da budu oprezni, onda i stranci treba da to uzmu zaista ozbiljno.

"Kada već govorimo o terorizmu i turizmu, ja bih rekla da terorizam uništava turizam, ali da turizam, s druge strane, privlači terorizam", ocjenjuje Đorićeva.

Koje su destinacije najrizičnije

Profesorka ističe da je važno da se nađe mjera između apsolutne panike i onog našeg "neće mene valjda" i "sigurno se neće desiti".

Izvor: Shutterstock.com/Brian Minkoff

"Zemlje koje će svakako biti potencijalna meta terorizma su one koje su na bilo koji način uključene u ovaj sukob u Gazi. Mislim i na one koje iznose stavove eksplicitno, ali i na one za koje se zna da podržavaju konkretno Izrael u ovim akcijama u Pojasu Gaze", navodi Đorićeva.

Smatra da će na udaru biti prije svega Amerika, ali podsjeća da su zvaničnici SAD jedini glasali protiv prekida vatre u Gazi. Uzdržana je, dodaje, bila Velika Britanija, ali i ona je potencijalna meta.

Međutim, trebalo bi obratiti pažnju na Francusku.

"Francuska je zemlja koja je trenutno vrlo interesantna sa tog bezbjednosnog aspekta, zato što ima veliku muslimansku populaciju, zvanično oko šest miliona. Možete misliti nezvanično koliko je tu građana muslimanske vjeroispovijesti, koji se sigurno identifikuju sa patnjom i stradanjem stanovništva u Gazi. S druge strane, ona ima i veliku jevrejsku zajednicu", navodi profesorka.

Podsjeća na napade koji su se već dogodili u Luvru i Versaju, ali spisku nebezbjednih dodaje i Njemačku i Brisel. Dodaje i da je Beč angažovao 190 pripadnika vojske da, pored regularnih snaga, obezbjeđuju taj grad.

"Neće biti tolika opasnost od terorističkih organizacija i grupa, već od terorizma pojedinaca. Mnogi mladi ljudi će se samo radikalizovati i ono što primjećujemo u Evropi, svakako jeste zapravo porast islamofobije, ali i antisemitizma. I to je polarizacija koja će svakako biti veliki izazov za bezbjednosne službe", ocjenjuje Đorićeva.

Odustajemo li od putovanja zbog prijetnji

Međutim, Aleksandar Seničić smatra da, kada je riječ o građanima Srbije, to neće imati nekog značajnog uticaja na odluku gde će boraviti.

"Znamo i da u ranijim sličnim situacijama kada smo imali ratno stanje, imali smo nekakve terorističke napade na raznim destinacijama i naši putnici nisu odreagovali na to. Dakle, i dalje smo putovali na te destinacije. Slično će biti i ove godine", navodi Seničić.

Izvor: Shutterstock

Naglašava da je važno da se na građane apeluje da moraju da se odgovorno ponašaju, jer je prijetnja realna.

"Da ne idu na velika okupljanja, da pokušavaju da izbjegavaju takva mjesta. Dakle, da svoj boravak svedu ipak na nekakva mirnija mjesta na tim destinacijama", savjetuje Seničić.

Ko se čuva...

Đorićeva ističe da građani moraju prije svega imati bezbjednosnu kulturu. To znači da se prvo informišu koje su zemlje u riziku.

"Druga stvar je da izbjegavamo masovna okupljanja, jer terorizam voli masu. Masa mu daje mogućnost što većeg broja lakih meta, ali i daje mogućnost spektakularnosti što svakako je povezano i sa medijima, ka čemu streme teroristi", upozorava profesorka.

Ne treba ni paranoisati i upropastiti sebi praznike i putovanje – ne moramo baš vikendom ići po tržnim centrima, zatim na mjesta masovnog okupljanja, kao što su novogodišnji i božićni vašari.

Đorićeva ukazuje da, "ako ne daj Bože dođe do terorističkog napada", pojedinac civil može da uradi samo tri stvari.

"Prva jeste da pobjegne, ukoliko ima mogućnosti za bježanje. Druga jeste da se sakrije. Treća mogućnost jeste, kada se sve to završi, da informiše snage reda i mira", navodi Đorićeva.

Uvijek u džepu važni brojevi telefona

Seničić kaže da se najveći broj ljudi prilikom odabira novogodišnjih aranžamana ne raspituje za rizike.

"Ne pitaju ljudi, ali ono što mi imamo obavezu da ih obavijestimo jeste da postoji evidentan rizik. I ono što je jako važno da im napomenemo da uvijek imaju broj telefona ili turističkog vodiča sa kojim putuju ili našeg konzularnog predstavništva, odnosno ambasade u zemlji u koju putuju. To se pokazalo, evo, i u situaciji u Izraelu kada je krenuo rat", naglasio je Seničić.

(Mondo)