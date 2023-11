Teroristički napad u Jerusalimu: Ubijeno troje, ranjeno šest ljudi (UZNEMIRIJUĆU SNIMCI)

Angriff mittels Schusswaffengebrauch (M-16 und Pistole) in#Jerusalem: Arabische Terroristen eröffneten das Feuer auf Israelis an einer Bushaltestelle am Eingang zu Jerusalem. 8 Personen wurden mittelschwer bis schwer verletzt.#Israel



2 Terroristen wurden getötet.pic.twitter.com/9YjxImDOXP