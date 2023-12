Nestorović najveće iznenađenje izbora: Doktor koji se proslavio tokom korone može biti odlučujući faktor

Doktor Branimir Nestorović sa svojom listom ulazi u Skupštinu Srbije, a od njega bi moglo zavisiti formiranje vlasti u Beogradu.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Doktor Branimir Nestorović, Nosilac liste "Mi - glas iz naroda", rekao je za Kurir TV u izbornom štabu te liste da je taj pokret postao relevantna politička snaga i da je presrećan što je njegova lista prešla cenzus.

"Vidiš da imam osmjeh od uva do uva. Prešli smo cenzus i to ozbiljno smo prešli. Čak po onom starom sistemu, 5 odsto, bi ušli u parlament. Lijep je osjećaj, stalno ponavljam ako prije meseca dana nisi imao ništa, a sad si već ušao u parlament sa ozbiljnim brojem poslanika, 13, 14 poslanika, postali smo jedna respektabilna politička snaga i sa već može da nas ozbiljnije slušaju. Možemo već neke svoje ideje da dajemo. Vidiš kakva je atmosfera. Ima svega i svačega, ljudi su veseli. Dolaze razni naši ljudi koji su učestvovali u kampanji. Naravno, ne može ništa bez pića i klope u Srbiji, tako da lijepa je atmosfera, super je", rekao je Nestorović za Kurir TV i dodao:

"Mi ćemo da se bavimo svim problemima u Beogradu, imamo kvalitetne ljude, naša poslanička lista je vrlo kvalitetna. Imamo ljude koji se razumiju u ekonomiju i u razne druge stvari. Nećemo samo sjediti i čekati, već predlagati različite stvari i iznosićemo to sve na javne tribine, da ljudi vide da postoji rješenje za te neke probleme. Recimo problem Kosova koji nas sprečava da krenemo dalje, može da se riješi na drugi izvjesni način, nego što ga rješavaju sad. Treba odustati od briselskih sporazuma koji nisu ništa donijeli i vratiti se na originalnu rezoluciju 1244, potražiti pomoć naših prijatelja, a imamo puno prijatelja u svijetu", dodao je on.

"Tu su naravno i drugi neki problemi koje muče ovu zemlju, tu je i korupcija na prvom mjestu, koja je postala sistemska pojava i to mora da se riješi. Bez toga ne možemo da mrdnemo dalje. Ima jako mnogo stvari da se urade i mi ćemo bukvalno za dva, tri dana, još danas i sutra ćemo da slavimo, a onda se spremamo za lokalne izbore, jer ja mislim da će brzo biti parlamentarni izbori. Mislim da je politička situacija u Srbiji vrlo nestabilna, jasan je pad popularnosti vladajućih stranaka, nemaju baš neke alternative, pošteno govoreći. Tako tumačim ovaj naš uspjeh, a to je da su ljudi prepoznali nešto novo nešto sasvim drugačije, sve ovo do sada je bilo poznato, ko je lijevo, ko je desno, stari lideri, stare priče, mi smo neka nova snaga i mislim da ćemo tek da igramo ulogu u narednim godinama", naglasio je Nestorović.

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da bi od Nestorovića moglo zavisiti formiranje vlasti u Beogradu. Više tome pročitajte OVDJE.

Pogledajte 02:58 Branimir Nestorović reagovao na prelaženje cenzusa njegove liste. Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Nestorović je poznati pedijatar koji je široj javnosti postao poznat nakon što je 2020. godine počela pandemija korona virusa u svijetu.

Proslavio se svojim kontroverznim izjavama o virusu i odnosu prema ustaljenim medicinskim praksama i principima.

(Kurir/MONDO)