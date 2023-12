Svi čekaju Nestorovića - Ili će se s nekim dogovoriti ili slijede NOVI IZBORI?!

Kako je rekao Predrag Lacmanović, izvršni direktor agencije Faktor plus, izbori u Beogradu zavise od Branimira Nestorovića.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Buduća vlast u Beogradu zavisi isključivo od dr Branimira Nestorovića, nosioca liste "Mi - glas iz naroda" bez čije podrške ni "Srbija ne sme da stane" ni "Srbija protiv nasilja" ne mogu da oforme gradski parlament, ocena je Predraga Lacmanovića, izvršnog direktora agencije Faktor plus.

On je u razgovoru za Kurir podsetio da je u samoj izbornoj noći i predsednik Srbije i predstavnik najjače partije Aleksandar Vučić rekao da će gradska vlast zavisiti od Nestorovića. "Tu je i NADA, koja se pred izbore deklarisala da će sigurno ići protiv SNS-a, te ne vidim mnogo šanse za dogovor. Žargonski, ovo je pata karta, situacija u kojoj je jedna stranka koja je iznenađenje, iako ne potpuno jer Nestorović ima epitet zvijezde, progurala na prošlim izborima koaliciju Dveri, sada progurala samu sebe", kazao je Lacmanović za Kurir.

Sve je sada, ističe, na Nestoroviću, da li će on prići jednima ili drugima i pod kojim uslovima ili slijedi ponavljanje izbora. "Vidjećemo kako će se i SPS ponašati, ali, ponavljam, od Nestorovića sve zavisi. Naravno, uvijek postoji mogućnost da neko pređe iz jedne koalicije u drugu, ali vjerujem da su male šanse za to i bila bi svakome ukaljana slika ako bi to uradio jer bi bilo prekrajanje volje naroda", kazao je Lacmanović.

Napomenuo je i da su od velikog značaja Nestorovićevi mogući zahtevi. "Mada mislim da je on već zadovoljan ulaskom u parlament, pa čak i da se ne formira vlast u Beogradu i da na narednim beogradskim izborima ne osvoji ovoliki broj glasova, njegove aspiracije su zadovoljene parlamentom. A što se grada tiče, pitanje je kolika mu je želja da po svaku cijenu upravlja Beogradom", konstatovao je Lacmanović.

(Kurir/MONDO)