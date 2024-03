Tragedija u Srbiji: Djevojka preminula majci na rukama čekajući Hitnu pomoć

Tragedija u Velikom Mokrom Lugu zbog nedostatka koordinacije između službi Hitne pomoći.

Izvor: MONDO

Tragičan događaj u Velikom Mokrom Lugu, gde je dvadesetdvogodišnja devojka izgubila život usljed nedostupnosti Hitne pomoći govori o ozbiljnom problemu sa kojim se građani suočavaju. Tragedija koja se dogodila 9. marta u Velikom Mokrom Lugu ostavila je porodicu djevojke koja se gušila u nevjerici i tuzi. Hitna pomoć je stigla 20 minuta nakon prvog poziva, a mnogi smatraju da je brža reakcija mogla spriječiti ovu tužnu situaciju.

U 20 sati i 7 minuta majka devojke, pozvala je broj Hitne pomoći (194). Međutim, umjesto brze reakcije, rečeno joj je da pozove Hitnu pomoć u Grockoj, koja je na drugom broju, što je dodatno dovelo do gubljenja dragocjenog vremena.

Put do Hitne pomoći

Kako saznajemo sa društvenih mreža, nakon prvog neuspješnog poziva, stric djevojke preuzeo je inicijativu i pozvao drugi broj. Međutim, ni tu nije dobio odmah potrebne informacije, već mu je rečeno da mora da zove Hitnu pomoć u Kaluđerici, jer su oni najbliži. Konačno, u 20 sati i 15 minuta, dobili su i treći broj telefona, a ekipa Hitne pomoći stigla je pet minuta kasnije, u 20 i 21. Nažalost, prekasno.

"Djevojka od 22 godine je 9. marta umrla majci na rukama jer ‘oni nisu nadležni, neka zovu Grocku’. Došli su nakon pola sata, međutim, mogli su samo da konstatuju smrt. Neka se srame. Djevojka je koristila pumpicu, nije joj pomoglo, oko 19 sati je došla kući i tad se inhalirala. Bilo joj je sve gore, sjeli su u auto da je odvezu kod ljekara, ali nije mogla da diše u kolima i izveli su je napolje da udahne vazduh. Tad je dobila dijareju, pa su pozvali hitnu. Objasnili su situaciju, ali su im rekli: "Nismo mi nadležni, zovite Grocku" (radnja se dešava u Velikom Mokrom Lugu, Avalska ulica – prim.aut.). Tad se majka preminule raspravljala s njima i molila ih da dođu. Takođe je i stric preminule zvao hitnu nakon toga. Nakon otprilike pola sata su došli. Bez kiseonika, iako im je objašnjeno da djevojka s astmom ima gušenje. Do tog momenta ona je već ležala na pločniku i nije davala znake života. Pokušali su da je reanimiraju elektrošokovima, ali je bilo kasno. Kasnije je došla i policija i to je to", piše u tekstu koji kruži društvenim mrežama.

Nakon što se vijest pojavila na više profila na društvenim mrežama, korisnici su izrazili šok i tugu zbog ovog tragičnog događaja. Mnogi su izrazili saučešće porodici preminule djevojke, dok su drugi izrazili zabrinutost i zahtjevali dodatne informacije o ovoj situaciji.

"Primili smo poziv u 20 i 15. Ljudi su prethodno zvali hitnu na 194, ali Zavod ne pokriva taj dio grada, a dispečer nam ništa nije prenio, jer nismo s njima umreženi, nemamo direktan kontakt. Pozivi su stizali u 20:15, u 20:18 i 20:21, kad smo već bili na adresi, stigli smo pod rotacijom za pet minuta. Nažalost, kad smo stigli djevojka nije davala znake života, ležala je na betonu. Radili smo reanimaciju 25 minuta, a nakon toga smo konstatovali smrt. Nismo smjeli da pomjeramo tijelo zbog policije, koja je morala da izvrši uviđaj" - priča izvor beogradskih medija iz Hitne pomoći u Kaluđerici.

U nedostatku efikasne komunikacije sa dispečerom Hitne pomoći, ustanova se suočava sa ozbiljnim problemima. Građani se oslanjaju na poziv broja 194 u slučaju hitnih situacija, međutim, nedostatak veze sa dispečerom može dovesti do kašnjenja medicinskih ekipa.

U konkretnom slučaju, porodica preminule djevojke je morala da poziva različite medicinske ekipe, ne znajući na koji broj treba da se jave, što je rezultiralo značajnim gubljenjem vremena i tragičnim ishodom.

"Kad su dobili 194, rečeno im je da zovu Grocku na drugi broj, pa kad su dobili njih, oni su ih uputili na nas. Međutim, to su sve različiti brojevi, koje veliki broj građana ne zna, već svi okreću 194, što je očekivano. Trebalo bi da smo na vezi s dispečerom u Zavodu, da ako poziv stiže iz oblasti koja je u našoj nadležnosti, od njih odmah dobijemo uputstva, ne samo mi, već sve ekipe hitne službe, u svim dijelovima grada i države. Na žalost nije tako, pa građani moraju sami da se informišu i da zovu redom, dok im se bližnji bore za život".

U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć rečeno nam je da su primili poziv 9. marta, ali da su ih preusmerili na Grocku. "Iako Veliki Mokri Lug pripada opštini Zvjezdara, ekipe iz Grocke su bliže i mogu mnogo brže da stignu na adresu, zato smo ih uptili na njih" - rekli su u Zavodu za medije.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu je centralna institucija koja pruža neophodnu medicinsku pomoć građanima u hitnim situacijama. Međutim, uprkos značajnoj ulozi koju Zavod ima, sistem hitne pomoći u Srbiji nije potpuno umrežen. Ova činjenica znači da građani i dalje moraju da pozivaju pojedinačne brojeve službi hitne pomoći, umesto da centralni dispečer koordinira intervencije širom grada i države.

(Mondo/Republika)