Vučić: Dan poslije usvojene rezolucije o Srebrenici tražili bi ukidanje Republike Srpske

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio na konferenciji za medije u Beogradu, te je govorio o problemima s kojima se Srbija suočava.

Predsjednik Srbije je, između ostalog, komentarisao Rezoluciju o "genocidu u" Srebrenici koja bi trebalo da bude uskoro na dnevnom redu u Generalnoj skupštini UN-a. On ističe da neće biti jednostavno, ali da će se Srbija boriti.

"Prema podacima koje dobijamo iz Generalne skupštine UN-a, očekuje se da se na dnevnom redu nađe Rezolucija o genocidu u Srebrenici čiji su kopredsjedavajući te grupe prijateljstva, vjerovali ili ne, Njemačka i Ruanda", kaže Vučić.

Predlagači ove Rezolucije su Njemačka i Ruanda, a u timu su i Lihtenštajn, SAD, Velika Britanija, Holandija, Francuska, Albanija, Turska, Malezija, Irska, Slovenija, Novi Zeland, Čile, Jordan i Pakistan, prenosi ATV.

"Kada je trebalo da bude na sjednici Savjeta bezbjednosti da bude raspravljano o NATO agresiji na SR Jugoslaviju, komentar je bio zašto se vraćate u prošlost i 25 godina unazad. A onda su odlučili da nas vrate 29 godina unazad", kaže Vučić.

On ističe da je u Srbiji mnogo Bošnjaka i da Srbija osuđuje zločin u Srebrenici.

"Ovo se donosi iz dva razloga. Jedan od tih je da srpski narod bude kažnjen zbog slobodarske politike i spoljnopolitičke orijentacije, a drugo je da mogu muslimanima da opravdaju podršku Izraelu. 'Našli smo muslimane koje ćemo da podržimo'. Zašto sam to rekao? Zato što je jasno šta poslije toga slijedi. Iako nije pravno obavezujuće, sljedeći dan će se izaći sa inicijativom koju smo već čuli od profesora Gruhonjića, da oni koji su zasnovani na genocidu, da takve političke tvorevine ne mogu da postoje. Ovo se odnosi na Republiku Srpsku. Onda je Srbija umiješana, jer kako kažu da Srbija nije garant provođenja, ali je tu da prati poštovanje Dejtonskog sporazuma. Po Dejtonu Republika Srpska mora da postoji i niko ne može da je ukine. Dan nakon toga, na osnovu jedne proizvoljne i neobavezujuće odluke, gdje nema nikakve direktne inkriminacije protiv Srbije, tražiće ratnu odštetu", rekao je Vučić.

On ističe da je to teška situacija u koju pojedine zemlje zapada žele da dovedu Srbiju.

"To je teška situacija. Imaćete kolektivni zapad protiv sebe i značajan broj muslimanskih zemalja. Reći će da nije upereno ni protiv koga, a kažem vam da lažu. Ma koliku cijenu ja morao da platim u budućnosti. Borićemo se, mali smo. Sve ove sile su protiv nas. Oni moraju da skupe dvije trećine, osim ako ne budu varali. Vidjećemo".

O procesu u Generalnoj skupštini UN-a, Vučić objašnjava sljedeće:

"Biće mnogo uzdržanih, računajte da će oni imati 27 za iz Еvropske unije. I priznavače i nepriznavače Kosova, zato je ovo i teža situacija za nas. Na tih 27 mi moramo da imamo 14 koji će biti protiv. Mnogo komplikovana situacija, mnogo teško. Sa minimalnim izgledima za nas. Naše je da pokažemo želju da se borimo za istinu, bez ponižavanja žrtava i umanjenja žrtve. Zašto rade? Žuri im se zbog američkih izbora, onoga što se dešava u Gazi, ali najvažnije zbog dešavanja u Ukrajini. Ovo nas dovodi u nemoguću situaciju jer se nalazimo na evropskom putu. Od tog puta nismo odustali, ali će nam pozicija biti sve teža i komplikovaniji", kaže Vučić.

GDJE JE DODIK PREKRŠIO DEJTON U VEZI SA IMOVINOM?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su je prijetnja sankcijama bankama u Republici Srpskoj i zatvaranje računa pojedincima mimo prava i da je to princip rada velikih, te upitao gdje su predsjednik Srpske Milorad Dodik i Republika prekršili Dejtonski sporazum.

"Sitaucija je komplikovana, politički uzavrela i kada govorite u Dejtonskom sporazumu i kada govore da ga Dodik krši, ja bih samo pitao da li je Dodik prekršio Dejtonski sporazum oko imovine ili neko drugi", rekao je Vučić.

On je poručio da mu pokažu član Dejtonskog sporazuma u vezi sa imovinom koji su Dodik ili Srpska prekršili i da će to uskoro da pita Kristijana Šmita, ali i sve druge.

"To je jedno od ključnih pitanja. Nemojte da pričate o duhu i duhovima, nego mi pokažite u pisanoj formi gdje to piše? Nećeto to naći. Sve je laž. Kada pet miliona puta ponovite tu laž, ta laž postane istina", rekao je Vučić.

On je naveo da je situacija komplikovana.

"Znate kakve su sankcije sada protiv Srpske. Šta će da radi ministar finansija Zora Vidović? Neće da im ostave nijednu korespodentnu banku. Jesu krivi Dodikovi unučići? Njima su ukinuli račune. Djetetu od godinu, dvije su računi ukinuti. I za to Dodik kriv?!", rekao je VučiĆ.

Kada vidim kako i u kom smjeru to ide, kaže Vučić, pitaću šta ćemo da radimo za dva mjeseca.

"Šta ćemo kad ukinu sve banke? Kada Poštanskoj štedionici budu rekli - ne možete da radite sa tim i tim entitetom, tim i tim preduzećem zato što su pod sankcijama, a onda mi kažemo - pa dajte nam to napismeno, a oni kažu - nećemo, ali ako budemo vidjeli da vi radite sa njima uvešćemo vam sankcije. To je princip rada. Tako velikani rade. Sve mimo prava", rekao je Vučić.

On je naveo da će pokušati da razgovara i zamoli predsjednika Dodika da nastavi da vodi politiku mira i spuštanja tenzija iako ne mislim da imam pravo na to.

"Mi smo prijatelji, a ne neko ko jedan na drugog možemo da utičemo. Pokušaću iz prijateljskih pobuda, ali to neće promijeniti njihov odnos prema njemu. I šta ćemo onda?", rekao je Vučić.

