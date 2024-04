STAV IZ IRANA: Zapad Srebrenicu koristi kao politički instrument - neka se pozabave Gazom

Ambasador Irana u Srbiji Rašid Hasan Pur Baei rekao je da Zapad nema dobre namjere i nije iskren kada je riječ o Srebrenici i da je za svaku osudu da taj zločin koristi kao politički instrument za svoje ciljeve

Izvor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iranski ambasador je rekao da je predstavljanje srpskog naroda kao "genocidnog" apsolutno s političkim namjerama i ciljevima.

"Zločin je izvršen u Srebrenici. Ta činjenica se predstavlja na veoma neispravan način. Apsolutno je za svaku osudu da ovaj događaj koriste kao politički instrument za svoje ciljeve. Iza toga stoji jedna skrivena agenda. Čak i Srbija priznaje da se tamo desio zločin", rekao je iranski ambasador u Srbiji.

Ukoliko postane pravilo da narodi budu proglašavani genocidnim, on je naveo da to onda mogu primjenjivati na mnogim mjestima.

"Apsolutno osuđujemo svaki pokušaj da se politički instrumentalizuje bilo kakav događaj. Bez obzira na pokušaj da to prikriju raznoraznim imenima. Izgleda misle da time pomažu muslimanima. Neka riješe problem sa Gazom", rekao je iranski ambasador danas za TV "Informer".

Zločin o kom oni pričaju se desio pre 29 godina, kaže on, a povodom onog koji se sad dešava pred njihovima očima ništa ne preduzimaju.

"Pokušavaju da izvlače neke dosijee iz arhive od prije 29 godina. Kako to nazvati osim dvostrukih standarda? Možda je jedan od osnovnih razloga vršenje pritiska na Srbiju jer pokušava da zaštiti svoju nezavisnost i slobodu djelovanja. Takav razlog apsolutno ne možete odbaciti i negirati. Opravdanje kod muslimana im je možda da hoće da im zaštite interese. Oni nemaju dobre namjere i nisu iskreni. Da jesu, riješili bi problem u Gazi, jer je tamo do sada više od 40.000 ubijeno. Zar se to ne zove genocid", poručio je Hasan Pur.

Agencija Srna podsjeća da je ambasador BiH u UN jednostrano, bez odluke Predsjedništa BiH, uz sponzorstvo dijela zapadnih zemalja, pokrenuo inicijativu za usvajanje nove rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN.

(MONDO)