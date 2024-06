"Trebalo je da slavi maturu, svi smo se radovali": Pronađeno tijelo djevojčice koja se utopila u Drini

Pronađeno je tijelo djevojčice koja je u srijedu nestala u Šapcu dok se kupala u rijeci Drini.

Izvor: Youtube/RTV MAG/screenshot

U Šapcu je pronađeno tijelo djevojčice M.J. koja se u srijedu utopila u rijeci Drini u selu Mačvanski Prnjavor kada je sa tetkom otišla na kupanje. Njeno tijelo pronađeno je danas oko 14 časova u Salašu Crnobarskom, u potezu Manjež.

"Ja sam uzrujana sve vrijeme od juče kada sam čula da je išla na kupanje u Drinu. Maloprije su nas zvali da dođemo kako bismo identifikovali tijelo, ali ja nisam imala snage da vidim to, pronašli su njeno tijelo poprilično udaljeno od mjesta gdje je ušla u vodu. Od juče ni djeca ni ja nismo spavali. Muž je upravo otišao tamo, tresem se sve vrijeme, ne znam kako je mogla da je odvede tamo...

Velika tuga je zavladala, ne znam kome je teže. Moja sestra, odnosno djevojčicina majka je na lijekovima, uopšte ne zna za sebe, tuga je gledati sve to, ne znam šta će biti kad nam sve ovo dođe u glavu. Trebalo je da slavi maturu, prije neki dan me zvala da me pita hoću li joj kupiti torbicu, svi smo se radovali tome, pogotovo ona, tako je bila vesela i radosna, jedva je čekala proslavu", rekla je tetka stradale djevojčice.

Ronioci su satima tragali za tijelom djevojčice. Djevojčica je tek završila osmi razred.

