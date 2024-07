Ranjeni žandarm pričao za medije o ranjavanju ispred ambasade: "NIJE MI BIO SUMNJIV PRVI PUT, A ONDA SE VRATIO"

Prvi put je o napadu ispred izraelske ambasade u Beogradu govorio ranjeni žandarm.

Izvor: YouTube/MUP Republike Srbije

Miloš Jevremović, žandarm koji je neutralisao vehabijskog teroristu ispred izraelske ambasade, pričao je za Informer TV, a govorio je o terorističkom napadu koji se dogodio prošle subote. Prema rečima Miloša Jevremovića, osećao se jako emotivno kada je izašao iz bolnice. Dodao je i da je dobio veliku podršku ljudi i ovim putem im se zahvalio.

"Osjećam se sve bolje i bolje iz dana u dan i biće to sve u redu. Mislim da svi treba da budemo pozitivni u životu. Osjećao sam se jako emotivno kada sam izašao iz bolnice. Zahvaljujem se ministru Dačiću, Aleksandru Vučiću i ljekarima koji su me operisali, ali i izraelskom ambasadoru. Ovo su jako stresne i emotivne situacije za svakoga, pa i za moju porodicu", rekao je Jevremović.

On se prisjeća i kobnog dana kada je zadobio hitac u vrat.

"Ne smijem da pričam o svim detaljima koji su se desili te subote. Ovako nešto mi se nikad nije dogodilo tokom karijere i nadam se da se neće dogoditi nikada nikome. Hvala Bogu što se na kraju sve završilo dobro tako. Prva asocijacija na onaj dan mi je zbrinjavanje u Urgentni centar. Imao sam rizičan zahvat, ali hvala doktorima što su brzo reagovali. Moramo uvijek da budemo na oprezu".

Za Miloša Žujovića kaže da mu na početku nije bio sumnjiv.

"Prilaze mi ljudi, pitaju me uvijek nešto. Nije mi bio sumnjiv na početku. Postao mi je sumnjiv tek drugi put, kada se vratio. Tada sam i dobio hitac", objasnio je Jevremović.

Jevremović kaže i da je u ovakvim situacijama ključan fokus, ali i objašnjava reakciju porodice na nemili događaj.

"Morate da budete fokusirani kada se borite za svoj život i hvala Bogu da se to tako dešavalo. Bio sam u nekom polusjedećem položaju nakon hica i ipak je to hitac u vrat. Imam dvoje djece, sina i ćerku. Veoma emotivno je izgledao susret sa porodicom. Sin mi ima 2 godine, a voleo bih da i on bude policajac i da radi u skladu sa zakonom. Nažalost, porodica je saznala iz medija šta se dešava", kazao je on.

(Informer/MONDO/J.D.)