NEKA GA SAHRANE VEHABIJE Oglasio se otac Miloša Žujovića, priveden i državljanin BiH

"Ništa mi nismo krivi, kriva je ova sekta koja je zabrljavila, a on sluša njih. Mi smo se borili koliko smo mogli, ali spasa nije bilo", ovim riječima započinje ispovijest Zoran Žujović, otac Miloša Žujovića (25) koji je likvidiran juče.

Miloš Žujović je juče samostrelom napao i povrijedio pripadnika Žandarmerije koji je bio ispred izraelske ambasade u Beogradu. Ranjeni pripadnik Žandarmerije je uspio da uzvrati vatru i likvidira napadača.

Kako je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao, rekonstrukcijom kretanja Žujovića utvrđeno je šta je radio prie napada, odnosno šta je radio od kada je došao iz Mladenovca autobusom. Utvrđeno je da se Žujović kretao po Beogradu, da jeišao do sinagoge ali da je, pošto je tamo bila policija, nastavio dalje do ambasade. Žujović je, kako je saopšteno, samostrijel koji je koristio za teroristički napad kupio u prodavnici u Zemunu.

Osim Žujovića, policija je uhapsila i Igora Despotovića (25) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo - terorističko udruživanje zajedno sa ubijenim napadačem. Kako smo ranije pisali, Despotoviću ovo nije prvi put da je hapšen zbog planiranja terorističkog napada. Policija je uhapsila i Kemala Begovića kod kojeg je navodno pronađen prsluk sa zastavom islamske države, dok je državljanin Bosne i Hercegovine, Haris Šundo zadržan, s obzirom na to da nema odobren boravak. Kako je ministar Dačić najavio, njemu će biti izrečena mjera udaljavanja iz Srbije.

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je da će doći do novog hapšenja.

"Nastavljamo da radimo, biće još hapšenja. Proveravamo povezanost svih lica i završićemo to. Vjerujem da ćemo najveći dio hapšenja da završimo do utorka i nakon toga će biti sve u redu" - rekao je Aleksandar Vučić u jutarnjem programu TV Prva na pitanje do kada će biti na snazi crveni alarm za bezbjednost u Srbiji.

"Išao je na takmičenja, pročitao Bibliju, Kuran..."

Otac vehabije Žujovića za "Blic TV" navodi da je njegov sin išao na takmičenja iz istorije, te da je pročitao Stari i Novi Zavet, Bibliju i Kuran, ali da se onda zaljubio.

"Uhvatila ga je sekta i gotovo. Pokušali smo, hajde bez svađe, hajde da vidi da ima nekog svog... Kad bi oni htjeli da ga sahrane, kad su ga već oteli od nas, neka ga teraju na muslimansko groblje" - kaže Žujović za "Blic".

On dodaje i da njegov sin ima sina kojem je rođendan 4. aprila, a da bi Miloševa supruga trebalo da se, do kraja godine, porodi još jednom. "Eto šta je uradio... "- kaže Žujović i dodaje da su on i njegova supruga bili u policiji.

"On i jeste žrtva, ali šta da radim"

Nesrećni otac navodi da su on i njegova supruga pokušali sve što su mogli kako bi izvukli sina, ali je on pobjegao od njih. Prema njegovim riječima, "dosta toga je uticalo" na njegovog sina.

"Kažu 'žrtva'... I on je žrtva. I jeste. Ali šta da radim..." - kaže sagovornik.

Upoznavanje sa teroristima

Žujović je objasnio i kako je njegov sin upoznao muškarce koji su uhapšeni juče nakon napada ispred ambasade.

On je objasnio da je Igor Despotović oženio najbolju drugaricu Miloševe žene prije šest godina i da je obje natjerao da obuku hidžab.

"To je bilo prije nego što je ona upoznala Miloša. Kasnije je Miloš došao na njegovu svadbu da mu bude garant pa je tako upoznao ženu" - objašnjava sagovornika.

On je potvrdio informaciju da je Miloš bio jedinac. Tokom razgovora, Zoran Žujović se više puta rasplakao, a na kraju se izvinio svima i ranjenom policajcu poželio da se što prije oporavi.

