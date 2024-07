Skuplje putarine u Srbiji i Hrvatskoj

Vozači u Srbiji od danas plaćaju skuplje putarine za oko 10 odsto.

Prema novom cjenovniku, putarina od Beograda do Šida koštaće 500 dinara, od Obrenovca do Preljine 560 dinara, a od Beograda do Subotice 800 dinara.

Nova cijena putarine od Beograda do Niša biće 1.130, a od Beograda do Dimitrovgrada 1.670 dinara.



Od Beograda do Batočine putarina će se plaćati 500 dinara, a od Beograda do Vrbasa 470 dinara, prenose beogradski mediji.

U odluci o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dijela i putnog objekta precizirano je da plaćanjem putarine putem uređaja za elektronsku naplatu putarine, fizičko i pravno lice, korisnik motornog vozila četvrte kategorije emisijskog razreda "Evro 6", ostvaruje popust od 10 odsto koji se obračunava na iznos umanjen za popust na elektronsku naplatu putarine od šest odsto.

Putarina je od 1. jula skuplja i u Hrvatskoj, pa se tako, između ostalog, na dionici Zagreb-Lipovac sada plaća 18,60 evra, a Zagreb- Osijek 17,70 evra.

