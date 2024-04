Nove cijene putarina U GRČKOJ OD 1. APRILA: Koliko će turisti plaćati do omiljenih destinacija

Cijene putarina u Grčkoj poskupjele su od 1. aprila.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Svi koji planiraju da idu na ljetovanje u Grčku sopstvenim prevozom treba da uračunaju i nove cijene putarina koje su od 1. aprila na sjeveru te zemlje veće od 30 do 35 odsto.

Građani koji autom putuju iz Beograda preko Severne Makedonije do nekog mjesta na prvom ili drugom prstu Halkidikija, za putarinu u jednom pravcu treba da izdvoje 25,95 evra. Za istu rutu, turistima iz Novog Sada biće potrebno nešto više novca 28,45 evra, a Subotičinima čak 32,45 evra. Nišlije će proći najpovoljnije sa 16,95 evra.

Putnici koji iz Beograda idu na Krf, do Igumenice će platiti 36,25 evra, a ukoliko letuju na Tasosu, putarina do Kavale će ih koštati 31,55 evra. Od Beograda do Atine potrebno je izdvojiti 58,65 evra.

Za korišćenje auto-puta kroz Srbiju, od Subotice do Preševa naknada za putnička vozila u jednom pravcu iznosi 21,5 evra, a iz Beograda 15 evra. Od Novog Sada do Preševa putarina je 17,5 evra, a od Niša šest evra. Ukupan iznos putarine kroz Sjevernu Makedoniju je osam evra. Putnici će u ovoj zemlji proći pet naplatnih rampi, a na svakoj dionici naknada iznosi od jednog do dva evra.

Jeftinija naknada do Atine

Putarina je poskupjela na auto-putu Egnatia u severnoj Grčkoj, a ova saobraćajnica se proteže od Igumenice na zapadu do granice sa Turskom kod Kipija na istoku. Tako je iznos naknade na ulazu u Grčku povećan sa 1,80, na 2,40 evra, u Asprovalti sa 0,90 na 1,20 evra, u Kavali sa 1,40 na 1,85 evra. Jedino pojeftinjenje je na putarini u Solunu na saobraćajnici za Atinu, sa 1,20 na 0,90, i na putu do Promahonasa na granici sa Bugarskom, sa dva evra na 1,90.

Izvor: Shutterstock

Ukoliko nemate tag, onda putarinu plaćate gotovinom ili karticom. Elektronska naplata putarine (ENP) omogućava beskontaktno plaćanje ove naknade upotrebom tag uređaja za odgovarajuću kategoriju vozila. Na ovaj način obezbjeđen je prolazak naplatne rampe bez čekanja i zaustavljanja.

Od prošle godine radi integrisana putarina sa Sjevernom Makedonijom, a najavljeno je da će zajednički tag sa Grčkom biti uveden u junu. Sa Crnom Gorom će jedinstven sistem naplate funkcionisati već od 15. aprila, sa Hrvatskom mjesec dana kasnije, a sa BiH se očekuje da će biti aktiviran tokom ovog ljeta.

Tako vozači neće morati da kupuju poseban tag za svaku zemlju kroz koju prolaze, već će imati jedan koji koriste za elektronsku naplatu putarine u Srbiji i sa njim će plaćati tu naknadu i u ovim susjednim državama. Prolaziće bez zaustavljanja na naplatnim stanicama, a putarina im se naplaćuje sa platne kartice. Ovo je posebno značajno u vrijeme turističke sezone kada su velike gužve.

Podsjetimo, kako bi tag uređaj važio za plaćanje putarine u Sjevernoj Makedoniji, potrebno je da se prekonfiguriše na Open Balkan ENP. Kada bude proradila integrisana naplata putarine sa drugim državama, takođe će biti neophodna prekonfiguracija za zemlju kroz koju se prolazi. Tag uređaj može bez ograničenja da se prenosi iz jednog vozila u drugo u okviru prve kategorije vozila, dok je za druge kategorije neophodna prekonfiguracija taga.

(Novosti, Mondo)