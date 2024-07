"IZAŠAO JE IZ VOZILA, ČAK SE I SMIJAO": Ranjeni policajac ispričao šta se dogodilo tokom napada u Loznici

Pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević govorio je o ubistvu policajca u Loznici.

Izvor: RTS1/Screenshot

Pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević je rekao da je posjetio povrijeđenog policajca Ilića u bolnici i da izražava najdublje saučešće porodici ubijenog policajca Nikole Krsmanovića.

"Nikola je bio pripadnik Žandarmerije. Želim da izrazim brigu i saosjećanje sa povređenim policajcem i ja sam ga posjetio u bolnici. On se osjeća dobro, stabilno je i u svjesnom je stanju", rekao je Vasiljević i objasnio šta se dogodilo sinoć u Loznici, na osnovu riječi ranjenog policajca.

"MUP je u prethodno periodu preduzimao radnje u pograničnim područjima i bavili su se sprečavanjem i smanjivanjem imigracija u područjima u graničnim pojasevima. Jedno od tih područja je Loznica, nema tu punkta već policajci povremeno vrše kontrolu lica i vozila koja prolaze tim putem. Patrola je sinoć na jednoj tački stajala i posmatrala i ono što im je sumnjivo su kontrolisali. Imajući u vidu da se radi u periodu u 00:50 na tom području, sve što je van grada Loznice, oni su zaustavljali.

U ovom slučaju radilo se o vozilu marke 'mercedes' sa tutinskim tablicama. Njima je to bilo sumnjivo, pošli su za vozilom uključli su signalizaciju, vozač je stao na kilometar i po od mjesta gdje ih je policija presrela. Na jednom proširenju su zastali, naši policajci su izašli iz vozila i to je bila jedna rutinska kontrola koja je potpuno svojstvena policijskim službenicima.

Oni su im dali svoja dokumenta, nije odmah došlo do pucnjave. Tražili su da jedno lice izađe iz vozila, suvozač, da izvrše njegovu kontrolu. Suvozač je izašao, sasvim je sve bilo normalno, čak je policajac Ilić rekao da je lice koje je izašo iz vozila imalo sasvim uobičajeno ponašanje, u smislu gestikulacije. Da je bio nasmijan, posebno prema njemu. Lice je izašlo, policajac Ilić je bio sa lijeve strane vozila u zoni vozača da bi ga držao pod kontrolom. Neposredno poslije začili su se pucnji. To se dešavalo u zadnjem dijelu vozila, pokojni Nikola i to lice su izašli iz vidokruga policajca. Nikola je pao, onda je policajac izvirio da vidi šta se dešava, a napadač je iskoristio priliku i zapucao prema njemu. Metak ga je pogodio, uspio je da potegne svoj pištolj, ali nemamo informaciju da li je lice koje je izvršilo krivično djelo ranjeno. Ovdje se radi o terorizmu, ubijen je policajac, radi se o teškom krivičnom djelu i tužilaštvo za organizovani kriminal je preuzelo slučaj", rekao je Vasiljević.

Ilić je, takođe, rekao da napadač nije znao, ili nije htio da govori srpski jezik.

(MONDO.RS)