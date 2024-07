Vučić: Najmanje šest milijardi evra novih investicija

Srbija i EU potpisale su Memorandum o razumIJevanju između EU i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

U Palati Srbija je završen Samit o kritičnim sirovinama na kome su učestvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kancelar Savezne Republike Njemačke Olaf Šolc i potpredsjednik Evropske komisije i evropski komesar za međuinstitucionalne odnose i strateško predviđanje Maroš Šefčovič.

Srbija i EU potpisale su Memorandum o razumijevanju između EU i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima.

Potpise se stavili Dubravka Đedović Handanović i Maroš Ševčovič. Potom se prisutinima obratio Aleksandar Vučić.

"Razmišljao sam kako danas da se obratim ljudima i uvek sam više brinuo o suštini nego o formi. Ponosan sam na ovo što smo danas započeli. Posebno hvala našim partnerima iz Nemačke, kancelaru Šolcu što mu nije bilo teško da dođe, hvala Ševčoviću koji je od početka bio sa nama. Danas ovde ste videli ljude koji su potpisivali memorandume, krem de la krem evropske privrede, industrije, finansijskih organizacija, sve iz Evrope što je značajno i vredi uspeli smo da dovedemo u Srbiju. Važno je ovo za Evropu, Nemačku, za nas u Srbiji najvažnije. Ovo će da predstavlja prekretnicu, veliku promenu, skok u budućnost. Kada sma ovo sve rekao znam i teškoće sa kojima se suočavamo. I pre nego što smo potpisali bilo kakav ugovor a danas je samo memorandum, ništa nismo krili, sve radimo transparentno. Ponosim se tim projektom. Ništa ne želimo da tajimo i krijemo od naših ljudi. Srbija će insistirati i lično ću kao predsednik Republike, boriti se i za životnu sredinu i za život našeg naroda da im i vazduh i zemlja i voda ostanu čisti. To je od ključnog značaja, sve eksperte imaćemo na raspolaganju. Za nas je zaštita životne sredine od suštinskog značaja", rekao je Vučić.

Smatra da ovaj projekat može donijeti Srbiji najmanje 6 milijardi evra novih investicija.

"To su ogromne promene, za nas je od presudnog značaja ekonomski lanac o kom smo govorili. Danas mi je Šolc potvrdio, ne mora da mi potpisuje ništa, verujem mu na reč. Imaću još razgovora posle ovoga. Mi smo oko mineralnih sirovina potpisali, moramo da sagledavamo stvari da iskoristimo ono što ima. Srbija nema more, nafte, gasa, ali ono što imamo da to iskoristimo u najbolje, da sačuvamo ljude, da im obezbedimo veće plate, penzije i ovo je veoma važno i na našem evropskom putu. Trgovinsku razmenu smo sa Nemačkom uvećali tri puta poslednjih godina. Od ponedeljka moći ćete da vidite nove velike vesti za našu zemlju", rekao je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da je teritorija Jadra mnogo manja od borskog bazena gdje se nalaze rudnici bakra i zlata.

"Od toga nam živi istok Srbije. U Boru su plate nadprosečno visoke. Treba ljude bez hleba da ostavimo? Da ne damo šansu za razvoj zapadne Srbije? Uvek je lako govoriti nešto protiv nečega. Kada vodite zemlju morate da uzmete celinu interesa zemlje i kraja. Što bi bio moj interes kao predsednika Srbije da na bilo koji način učestvujem protiv naroda, da mi nisu dali pare, da mi nisu platili nešto? Kakva bi to sramota bila za mene, pre bih se ubio nego da to radim. Ovo radimo za dobrobit Srbije jer je izuzetna prilika. Koga boljeg od Nemaca da nađemo za ovo?", pitao je Vučić.

(Mondo.rs/M. Š.)