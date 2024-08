HRVAT RAZOČARAN LJETOVANJEM U HRVATSKOJ: "Svake godine je skuplje, kvalitet opada..."

Jedan Hrvat koji se nakon lJetovanja u svojoj zemlji, vratio kući u anonimnoj objavi na Reditu priznao je da je "nekada more bilo veselje", a da danas to svakako nije.

Izvor: Youtube/printscreen/Destinations in Europe

"Ove godine se vraćamo s mora s velikim upitnicima iznad glave. Ljetujemo na istom mestu godinama. Svake godine je skuplje, ali dobro. Kvalitet opada, opet prećutiš.

Ove godine je atmosfera očajna. Ljudi su nervozni, nadrndani, gužve su nenormalne, saobraćaj u potpunom kolapsu, cijene su dostigle apsurde koje više ne možeš opravdati ničim. Masa ljudi bezglavo tumara od izloga do izloga... Ponašanje turista je priča za sebe. Plaže na kojima ljudi gaze jedni po drugima jer naprave kamp od 40 kvadrata u 8 ujutro, a koriste dva peškira, sladoledi po 5 evra, WC 3...

"Sve to ostavlja baš ružan utisak i zaključak je da nam ove godine more nije bilo onakvo na kakvo smo navikli, odmor i opuštanje. Kakvi su vaši utisci s obale ove godine?" napisao je on.

Da ovakvo mišljenje dijele i drugi Hrvati, priznali su sami u komentarima ispod objave.

"Živim na moru i već odavno uopšte ne idem na plažu. Sve je došlo ludo, kao što ti opisuješ! Da se mene pita, savršen odmor bi mi bile planine i šuma", "Isto je i kod nas. Živim 200 metara od plaže, a uživam u moru od 6 do 8 ujutro, zatim se vraćam kući, istuširam se i onda radim svoje obaveze. Jedva čekam da počnu škole", "Nekada je to bilo veselje, sada je veliki trošak. Mogu sebi priuštiti, ali ne dam dvije hiljade evra za nedelju dana kupanja", "Atmosfera ove godine je bila očajna. Vratio sam se kući par dana ranije da se odmorim", "Utisci su užasni. Pohlepa, pohlepa, pohlepa. Neurednost, prljavština, deranje gostiju, gužva", pisali su oni.

Opet, nekima je ove godine odmor bio odličan te su priznali da prozivkama nema mjesta.

"I ti doprinosiš toj gužvi, atmosferi, kolapsu saobraćaja, rastu cijena, bezglavom tumaranju, prenatrpanosti plaža itd. Meni je svake godine super jer idem van sezone u manje razvikano mjesto na obali koje je i dalje prilično lijepo, kod gazde kojeg porodično znam već 20 godina pa mi se ni cijena nije mijenjala“, napisala je još jedna korisnica Reddita.

(Mondo, I.L.)