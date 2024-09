Predstavnik Srpske liste Igor Simić poručio je da je na Kosovu i Metohiji u toku etničko čišćenje srpskog naroda, da situacija nikada nije bila gora, te da Srbi očekuju zaštitu od međunarodne zajednice i da neko kaže "dosta je".

Izvor: MONDO/Mario Milojević (ilustracija)

Simić je rekao da bezbjednost za Srbe mora biti garantovana od onih koji su za to dobili mandat UN i Savjeta bezbjednosti i da to mora da bude jasan stav Srbije.

"Odgovorno tvrdim da Srbi žive u situaciji koja je najsličnija aparthejdu", rekao je Simić.

On je podsjetio da NATO snage na Kosovu imaju više od 8.000 vojnika, a Euleks nekoliko stotina pripadnika i da postoje način kako međunarodna zajednica može da pošalje Aljbinu Kurtiju jasnu poruku.

"Međutim, ova anemična saopštenja samo daju vetar u leđa onome što on radi. Prošlo je vreme saopštenja. NJih u Prištini više niko i ne čita", rekao je Simić.

On je upozorio da je situacija u srpskim enklavama užasna, a da se to vidi i po broju uhapšenih Srba.

"Do sada je uhapšen 71 Srbin. To možda ne znači mnogo, ali to je 71. porodica koja danas užasno trpi zato što je neko, njihov otac, sin, brat, ujak u zatvoru. Da li shvatate da ujutro možete da se probudite da ostanete bez stana, da neko može da dođe da vam uhapsi najbližeg bez ijednog dokaza, samo zato što ste Srbin i zato što ste odlučili da živite na Kosovu", rekao je Simić za RTS.

On je dodao da je to posljedica sistemskog plana za protjerivanje etničkog čišćenja Srba sa Kosova i Matohije i da to nisu pojedinačni incidenti ili provokacije.

"Kurti sprovodi svoj plan, a to znači - ako nema Srba - nema ni problema na Kosovu. Ako ne mogu na međunarodnom planu da ostvare dokaz svoje državnosti, onda će to uraditi preko leđa Srba tako što će jednog dana prebijati mladića ili uhapsiti čoveka u devetog deceniji života i optužiti ga za ratni zločin. To je ustaljena matrica da se utre strah Srbima", istakao je Simić.

On je naglasio da su svi svjesni da su srpske institucije protjerane sa Kosova i Metohije 1999. godine kada je bezbjednost predata Kforu, a od 2008. godine i snagama Euleksa.

"Nažalost, kada je Euleks u pitanju pokazalo se da Srbi u njih nemaju poverenje. Oni nikada nisu preduzeli nijednu akciju kako bi zaštitili Srbe. Mi smo dole svedoci da se upadi u naše institucije dešavaju pod okom tih međunarodnih predstavnika koji ne čine ništa", rekao je Simić.

(MONDO)