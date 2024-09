Misteriozna smrt mladića na Kalemegdanu: Aleksa nađen mrtav nakon svađe sa djevojkom i njenim ocem

Misteriozna smrt mladića na Kalemegdanu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Aleksa Milosavljević (19) iz Soko Banje, pronađen je mrtav 18. avgusta oko 2 sata ujutru ispod zidina Kalemegdana, a njegov otac Dragiša u ispovijesti izrazio je sumnju da je on pao sa dvadeset metara visine, kako se pretpostavljalo, jer, kako kaže, nije polomio ništa.

Dragiša Milosavljević otac nastradalog mladića kaže da u prvom trenutku od šoka što mu je sin poginuo, nije ni čitao vijesti, a onda je ostao u šoku kada je shvatio da nijedna vijest o ovoj tragediji nije napisana.

"Mog Aleksu su mrtvog pronašli 18. avgusta u 2 sata ujutru ispod zidina na Kalemegdanu. Rekli su mi da je pao sa dvadeset metara visine i poginuo", kaže Dragiša.

Kako sagovornik objašnjava telo njegovog sina je bilo na obdukciji, ali još uvijek nije završen izvještaj, a čekaju se i rezultati toksikološke analize.

"Čudno mi je da ako je on pao sa 20 metara visine nema lomova. Moj tast, a Aleksin deda je kiropraktičar i prije sahrane je pregledao njegovo tijelo i nije pronašao ni jedan lom kostiju. Samo smo pronašli povredu na potiljku i to je to. Kako je to moguće? Ako je pao sa te visine morao bi da ima lomove", kazao je mladićev otac.

Otac djevojke poslije svađe ga izbacio iz stana

Njemu je čudno sve što se desio te kobne noći, a sumnju je produbilo i kako kaže čudno ponašanje Aleksine, kako kaže, bivše djevojke sa kojom je stanovao i sa kojom se 17. avgusta posvađao poslije čega je njen otac došao iz Niša i izbacio ga iz stana.

"On je sa tom djevojkom iz Niša od Nove godine. Ona je išla u medicinsku školu u Beogradu i zbog nje je i došao u Beograd. Zaposlio se u jednom restoranu brze hrane i iznajmio stan. Kad je iznajmio stan ona je iz internata prešla kod njega. Ne znam šta se dešavalo između njih, ona je završila školu, položila neke ispite i počela da radi. Raskinuli su, a u stanu je ostala, dok ne primi prvu platu i iznajmi svoj stan.

Tog 17. avgusta Aleksa je vraćajući se sa posla pozvao babu i rekao da je umoran i da jedva čeka da legne i odmori, ali kada je stigao u stan posvađao se sa njom i ona je pozvala svog oca. Njen otac je autobusom došao u Beograd i izbacio mog sina iz stana. Navodno on je u sedam uveče autobusom krenuo iz Niša, stigao na Dušanovac gdje je moj sin iznajmljivao stan i izbacio ga iz stana. Šta se desilo sa mojim sinom poslije toga ne znam? Saznali smo da je te večeri kasno svratio na posao i popio piće sa kolegama, a sljedeće... Sljedeće je da su ga našli mrtvog na Kalemegdanu", kaže očajni otac.

Sagovornik kaže da od šoka u prvom trenutku nije mogao da razmišlja trezveno, ali poslije mjesec dana shvata da je bilo mnogo čudnih stvari.

"Tu djevojku nisam video od aprila. Ni kada je Aleksa pronađen mrtav ja je nisam video. Sa njom sam komunicirao samo preko telefona i porukama. Ona mi je onako uvijeno rekla da se Aleksa ubio, ali... Ali ako je stvarno skočio da se ubije, iako on to nikada ne bi uradio, zar ne bi imao lomove? A lomova nema? Kada sam otišao po Aleksine stvari nisu me pustili u stan, već je njen otac iznio stvari ispred zgrade. Pa moj Aleksa je iznajmio stan i plaćao račune, a sada ispada da je ona iznajmila stana", kazao je Dragiša i dodao:

"Sve mi je sumnjivo. Video sam se i sa tužiocem, ali on mi je rekao da čekaju izvještaj obdukcije. Policija bi mogla da pregleda i snimke sa Kalemegdana, čuo sam da ima kamera, i vidi šta se desilo i da li je tu u to doba noći bio još neko. Ne kažem da je moj sin ubijen, ali... Sumnjam da je pao i nema šanse da se ubio. Samo hoću da znam šta mu se desilo."

(Informer/MONDO)