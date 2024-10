Čedomir Jovanović završio u bolnici, mora na hitnu operaciju

Čeda već nekoliko dana leži na odjeljenju ortopedije Univerzitetskog kliničkog centra Srbije gdje su u toku pripreme za operaciju.

Lider LDP Čedomir Jovanović moraće na operaciju lumbalnih pršljenova kičme zbog povrede koju vuče još od 2013. godine kada se povredio tokom ekspedicije na Karakorum i čuveni planinski vrh K2.

On je podijelio na svom Fejsbuk profilu fotografiju iz bolničke postelje.

"Dobro jutro. Hvala za svako slovo vaše brige i divne podrške. Odustaćemo nikad, a ni tada", napisao je on.

On je do sada takozvanim konzervativnim terapijama riješavao povremena pogoršanja i probleme koje je izazivala povreda četvrtog i petog pršljena, ali se tokom septembra situacija iskomplikovala u postepeno oduzimanje desne noge. Nakon dijagnostike i konsultacije sa našim najvećim stručnjacima za neurohirurgiju dogovorena je hitna operacija kičme kako se povreda ne bi pogoršala u paralizu desne noge.

S obzirom na to da su u dijagnostici konsultovani neurohirurzi sa klinike u Minhenu koji su prije dvije godine pomogli našim ljekarima u prvoj operaciji te vrste koja je izvedena u Srbiji, Jovanoviću je ponuđen odlazak na operaciju u Minhen, ali je on tu mogućnost izričito odbio jer ima apsolutno povjerenje u sposobnost naših stručnjaka koji su i do sada, uprkos vrlo ozbiljnim povredama i komplikovanim hirurškim zahvatima, izvanredno riješavali sve teške situacije.

Podsjetimo, u martu ove godine profesor doktor Goran Tulić uspešno je operisao Čedu i praktično mu spasio desno koleno, uprkos tome što mu je još 2016. godine na jednoj od najrenomiranijih ortopedskih klinika u svetu rečeno da je jedino rešenje ugradnja proteze.

