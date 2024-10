Na aerodromu "Nikola Tesla" više nema pušenja, ukinuta soba za pušače

Sa aerodroma su nam rekli da im je istekla specijalna dozvola Ministarstva zdravlja, ali da traže rješenje.

Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla od prije par mjeseci više nije dozvoljeno pušenje. Prostorija za pušače koja se nalazila kod gejta C3 više ne postoji, a građani koji su nam se javili su bili začuđeni, jer kada su htjeli da zapale "nikotinski štapić" nakon svih kontrola, nisu imali gde.

"Stigao sam na aerodrom knap i nisam htio da zapalim nijednu cigaretu ispred kako bih stigao na vrijeme na let. Prošao sam brzo sve moguće kontrole i odlučio da odem do prostorije za pušenje da ubijem vrijeme. Šetao sam nekoliko minuta jer sam otprilike znao gdje je ta prostorija, ali nisam bio siguran. Vraćao sam se nekoliko puta napred-nazad, ali nigdje nisam mogao da je pronađem. Zaustavio sam radnika sa aerodroma koji mi je rekao da pušenje na beogradskom aerodromu više nije dozvoljeno i da ta soba više ne postoji, jako sam se iznervirao jer to nigdje nisam pročitao, nije bilo obavještenja", rekao je Milan za naš portal, a mi smo tim povodom kontaktirali beogradski aerodrom sa pitanjem, da li će prostorije za pušače više ikada biti.

Sa aerodroma "Nikola Tesla" nam je u kratkom roku stigao odgovor sa objašnjenjem da im je istekla specijalna dozvola Ministarstva zdravlja, ali da traže rješenje.

"Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu Republike Srbije zabranjuje pušenje na aerodromu. Na mnogim svjetskim i evropskim aerodromima ne postoje pušačke kabine i druge lokacije za tu namjenu. Postojanje prostorije za pušače koja se nalazila u tranzitnom delu beogradskog aerodroma bilo je omogućeno na osnovu specijalne dozvole Ministarstva zdravlja Republike Srbije koja je bila ograničenog trajanja. Na osnovu sugestija naših korisnika, prepoznajemo potrebu za lokacijom za ovu namjenu na beogradskom aerodromu, i razmatramo različite opcije u saradnji sa nadležnim ministarstvom kao bismo pružili i unapredili ovu uslugu za naše putnike", naveli su.

