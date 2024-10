"Sljedeći put se neću predati bez metka": Ubica iz Bijelog Polja već prijetio crnogorskoj policiji

Za Alijom Balijagićem, osumnjičenim za dvostruko ubistvo kod Bijelog Polja, tragala je policija još 2003. godine.

Crnogorska policija i dalje traga za Alijom Balijagićem koji je osumnjičen za dvostruko ubistvo u selu Sokolac kod Bijelog Polja, a prema informacijama koje je otkrila novinarka portala "Vijesti", Ena Pušija, policija ga je tražila još 2003. godine. Ona je za "Blic" ispričala da je on tada bježao kroz šumu, a kada su ga uhvatili, izgovorio je da se "sljedeći put neće predati bez metka".

"Kada su te 2003. godine tragali za njim, on je, baš kao i sada, takođe bježao policiji kroz šumu, zbog čega su ga i nazvali šumskim čovjekom. I tada, kada su ga uhvatili, rekao je da se sljedeći put neće predati bez metka jer ih je držao na nišanu, a krio se i pod zemljom. Tog dana ubica, kada je izvršio to dvostruko ubistvo, ušao je u kuću Močgalja, - nije ništa uzeo osim hrane i nešto municije. Takođe, zakucao je tog dana još na jedne vrata jedne bake, koja mu nije otvorila vrata, ali je ujutru primijetila da je odnio jabuke, pa se pretpostavlja da on za sada ima dovoljno zaliha dok je u bijegu", počela je Pušija.

Građani Bijelog Polja su preplašeni. Traže ostavke nadležnih.

"Takođe, napomenula bih da je veliki strah od osvete jer koliko smo čuli, Balijagić već ima odranije neka loša iskustva i neke velike svađe sa pojedinim mještanima sela Sokolac i Tomaševa. Pa je policija u njihovim kućama jer se pretpostavlja da bi se mogao tu vratiti i izvršiti još možda neko ubistvo ili naškoditi tim porodicama", navela je Pušija.

Da podsjetimo, za osumnjičenim za dvostruko ubistvo u selu Sokolac kod Bijelog Polja u Crnoj Gori se traga već pet dana. Crnogorska policija izdala je apel svim građanima.

