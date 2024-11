Đaci u Subotici ne idu u školu zbog jednog učenika: Davi ih, prijeti smrću, zlostavljanje traje godinu dana

Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi u Subotici.

Roditelji učenika 5b razreda u Osnovnoj školi "Majšanski put" u Subotici prijavili su policiji da jedan učenik već drugu školsku godinu, kako tvrde, "maltretira fizički i psihički njihovu djecu, ometa nastavu, lomi tuđe stvari, uzima ih, čak je pojedincima prijetio batinama, pa i smrću".

Poslije posljednjeg incidenta u petak, 15. novembra, kada je, pričaju roditelji, dječak iz čista mira pljunuo djevojčicu nasred časa, u ponedjeljak nisu pustili djecu u školu. Laslo Antunović, otac djevojčice koju je pljunuo, i roditelji još oko deset učenika okupili su se danas ispred škole, i prema njihovim riječima "učenik je prebačen prošle školske godine iz OŠ "Sečenji Ištvan" u OŠ "Majšanski put" i već godinu i po dana pravi ozbiljne probleme, a najveći problem je vršnjačko nasilje".

"U pitanju je ozbiljno nasilje koje prelazi u tuču, davljenje gde god da stigne, gaženje djece, uzimanje bicikla, lomljenje stvari i još mnogo toga. Džabe su bile sve prijave koje smo podnosili učiteljici, a sada i razrednom stariješini. Ove godine smo od škole uvek dobili odgovor da je neka 'procedura u toku'. Prije tri nedelje smo imali roditeljski sastanak na ovu temu, ali se to završilo tako da smo imali osjećaj da mi napadamo to dijete, a ne on našu djecu", kaže Laslo Antunović.

Roditelji kažu da i oni shvataju da je on samo dijete da ne žele da ga niko napada, ali traže da škola shvati njihove probleme i da ne mogu slati djecu u školu ako nisu bezbjedna.

"Stalno čekamo kada će nekog opet da udari pesnicom, da li će ponovo napasti nekog od prvaka u školi, da li će nekoga pljunuti u lice, a kada ga izbace napolje, on trčkara po hodniku. Ustane u toku časa, ometa predavanje i djeca ne mogu da prate nastavu. Pored svih problema, škola ne stoji uz nas.

U redu je što poštuju proceduru i zakonske mjere, ali da barem kažu da hoće da radimo svi zajedno na ovom problemu. Ako ne mogu da smire to dijete, mogu, recimo, da naprave onlajn nastavu, ne da bi njega diskriminisali, već barem nedjielju dana da su djeca onlajn dok se ovaj problem ne riješi sa Ministarstvom, ili bilo kim ko može da nađe zajedničko rješenje", kaže Laslo, a potvrđuju i saglasni su i drugi roditelji.

Prema njihovim riječima, kada su na roditeljskom pitali pedagoga da li može da garantuje da dječak neće dirati više drugu djecu i da će svi biti bezbjedni u školi, nisu dobili pozitivan odgovor. Pitaju kako onda da šalju djecu u školu.

"Kako da pogledam moju ćerku u oči i da joj kažem da će je vjerovatno dirati, da li je rješenje da joj kažem: ti se sakrij i sakrij stvari da ne može da ti ih lomi i baca, sedi što dalje da ti ne pljuje u lice, nemoj sjedeti ispred njega zato što postoji šansa da će početi da te davi... Kada je pljunuo meni je prekipjelo, ali ako postoje opravdanja za njegovo ponašanje, šta su onda naša djeca? Da li je moja žena rodila džak za udaranje, kadu za pljuvanje?", kaže Antunović.

Roditelji kažu da imaju informaciju da se u slučaj uključila nadležna inspekcija, posle prijave policiji i Centar za socijalni rad, ali su odlučili i da oni govore javno o svemu jer "ako dječaka opet prebace u drugu školu on će i tamo praviti probleme".

"Hoćemo da naša djeca budu bezbjedna u školi. Iz protesta ih nismo poslali jedan dan u školu, uspostavili smo kontakt sa Školskim odborom i Savjetom roditelja, imali smo sastanak u nedjelju i naš cilj nije da nam djeca ne idu u školu, ali hoćemo da naša djeca idu u bezbjednu školu", kaže otac učenice 5b.

On je i na društvenoj mreži "Fejsbuk" objavio priču o ovom slučaju i tada su mu se javili drugi roditelji i kaže da je od njih saznao da je isti đak jednom djetetu pretio batinama, čak i ubistvom. U policiji im je rečeno da, zato što ima manje od 14 godina, oni ne mogu ništa da učine, ali mogu da obavijeste Centar za socijalni rad i prosvetnu inspekciju.

U dopisu su školi dali rok do petka da im odgovore šta će dalje učiniti pošto očekuju da konkretno nešto preduzmu, a ne samo da kažu da je procedura u toku. Pojedini roditelji kao krajnje rješenje vide da ispišu svoju djecu iz ove škole.

Škola: Preduzimamo sve mjere iz svoje nadležnosti

U OŠ "Majšanski put" kažu da "škola preduzima sve neophodne aktivnosti iz svoje nadležnosti u svim slučajevima nasilja".

"U vezi sa konkretnim slučajem od prethodne nedjelje, škola i naš Tim za zaštitu od nasilja sarađuje sa Školskom upravom Sombor, Prosvetnom inspekcijom i spoljašnjom mrežom zaštite. Podsjećamo vas da je vinovnik posljednje situacije, o kojoj vas izvještavamo, učenik koji pohađa našu školu 14 mjeseci i da je tokom navedenog perioda naša škola u cilju rješavanja problema nastalih situacija redovno preduzimala sve korake iz svoje nadležnosti", navodi se u dopisu škole.

