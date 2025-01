"Pokušaj rušenja države": Vučić poručio da neće biti ni prelazna ni ekspertska, nego srpska vlada

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u Trsteniku da su protesti u Srbiji direktan pokušaj stranih agencija da sruše državu i poručio da neće biti ni prelazne ni "ekspertske" vlade, nego će biti srpska vlada, koja neće biti sluga i servilna bilo kome.

Izvor: Kurir TV

"Nikad vam neću popustiti. Izbori može, referendum može, demokratija, sve, ali neće biti vlada servilnih bilo kome. Taj film nećete da gledate dok sam predsjednik ove zemlje", rekao je Vučić na skupu "Pokreta za narod i državu" u Trsteniku.

On je istakao i da Srbija neće uvoditi sakncije Ruskoj Federaciji, da će čuvati prijateljstvo sa Kinom i da štiti slobodu države Srbije, te da zato Kosovo i Metohija jeste Srbija i biće.

"Moja poruka građanima i svim strancima koji pokušavaju da provedu revoluciju - nema kompromisa o pitanju državno-pravnog statusa Srbije, što znači - Kosovo je Srbija, nema sankcija našim prijateljaima i ne damo vam Srbiju da je opljačkate, jer jedva smo je u život povratili", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije naveo je da su planovi aktuelne vlasti u Srbiji da razgovaraju sa svima.

"Ja ću kao predsjednik Republike, kada se konstatuje Miloševa (Vučevića) ostavka (sa pozicije premijera) da pozovem na razgovor svakoga od njih iz svih poslaničkih grupa", rekao je Vučić.

On je pozvao na razgovor i mlade koji protestuju, kao i sve profesore sa Univerziteta da razgovaraju sa svojom državom, jer, kako je istakao, nemaju rezervnu državu i naveo da su svi zahtjevi studenata ispunjeni.

"Dođite da sjednemo, započnemo dijalog i probleme rješavamo na najbrži i najbolji način, da krenemo i rješavamo probleme, samo da djeca krenu u školu. Nama su potrebni mladi koji će da budu budućnost, a ne oni koji manje od nas znaju", rekao je Vučić.

On je poručio da želi razgovor jer su mir i stabilnost najvažniji.

"Mi imamo državu, država će da toleriše do trenutka kad budu krenuli u nasilje, a nervozni su, sve su nervozniji, jer gazda Šolak prodaje firmu i mora prije prodaje, da bi zgrnuo još miliona i milijardi, mora da provede revoluciju u Srbiji. Da bi proveo revoluciju u Srbiji mora da krene u nasilje. Mi nasilje nećemo. Molim sve naše ljude da nigdje nasiljem ne odgovaraju, kad nas napadnu sklonite se", poručio je Vučić.

Vučić je rekao da je "juče ili prekjuče važan stranac došao kod njega poslije ostavke premijera Miloša Vučevića i predložio mu da je najbolje da napravi ekspertsku vladu".

On je naveo da će da bude novi zahtjev onih koji su govorili da su protiv politike.

"I onda mi je rekao da je u pitanju i moja bezbjednost. Rekao sam mu da nije dobro slušao i da nikada nisam govorio nešto da bi se nekom dopalo ili ne. Da vama dam ekspertsku vladu, neke lopuže da upravljaju Srbijom bez izbora i bez narodne volje, da vam omogućim da zajedno sa njima pljačkate ovu našu napaćenu zemlju - neću! Da li vi to možete bez mene? Možete. Pošto si spomenuo bezbjednost, razumio sam to kao prijetnju i mogućnost da me ubijete, ali nije nikakav problem možete i to da uradite, ali da vam popustim nikada, neću", rekao je Vučić.

(Srna)