Dnevni horoskop: Ovan puca od romantike, Rak nikad neće zaboraviti ovaj dan, Jarac jedva sve stiže, a vi?

Pročitajte dnevni horoskop za 14. februar!

Izvor: YouTube/Netflix

Ovan

Vaša romantična strana danas dolazi do izražaja! Dan zaljubljenih u vama budi "leptiriće u stomaku" i cijelog dana ćete željeti da ugađate i sebi i osobi koju volite. Pazite da od tolike romantike ne zaboravite neku važnu obavezu!

Bik

Vama će Dan zaljubljenih proći u znaku posla! Ponedjeljak je, i dok su svi oko vas u ružičastim mislima i srculencima, vi imate sjajnu ideju i plan kako da je ostvarite. Zvijezde vam za danas predviđaju uspjeh, slobodno rizikujte, isplatiće vam se!

Blizanci

Vi ste danas praktični, prvo ćete završiti sve što imate, a onda ćete se posvetiti ljubavnom zanosu! Blizanci koji su u vezi mogu da očekuju veče puno strasti, dok Blizanci koji nemaju partnera dobijaju vrlo zanimljiv poziv za izlazak.

Rak

Danas dobijate prijatno iznenađenje kada je u pitanju ljubav - partner je odlučio da vam priredi dan za pamćenje! Ne dozvolite da vas "dosadne" obaveze na poslu liše energije, uradite ono što morate ali se nemojte nuditi preko toga, moguće je da će vas zadržati prekovremeno a onda vaši romantični planovi padaju u vodu.

Lav

Zašto kriti, vi obožavate romantične praznike ali to najčešće ne želite da priznate! Dnevni horoskop vam savjetuje da se dotjerate i budete neodoljivi, moguće je da ćete privući pažnju osobe o kojoj već neko vrijeme razmišljate. Zvijezde kažu, budite hrabri i recite šta osjećate!

Djevica

Danas biste najradije da vas svi ostave na miru! Praznici inače ne bude najljepše u vama, a još kada su više industrija, nego slavlje, svima ste spremni da ispričate koliko ne volite Dan zaljubljenih i zašto. Zvijezde kažu, uradite nešto lijepo za sebe, kupite nešto o čemu dugo maštate, bićete srećniji!

Vaga

Novac vam je u fokusu danas, svodite račune i odjednom kao da ste se pogubili u silnim brojkama. Zatražite pomoć od osobe kojoj vjerujete, za koju znate da je u ovakvim stvarima bolja od vas. Popodne isplanirajte nešto što ćete raditi s partnerom, lijepu večeru ili šetnju, to će osnažiti vašu vezu.

Škorpija

Škorpije koje nisu u vezi danas "izgaraju" od čežnje za nekom osobom koja već dugo privlači neku pažnju! Moguće je i da ćete sanjati jedan vreli susret, i nećete moći da prestanete da razmišljate o tome. Ipak se zapitajte - da li vas privlači ta osoba, ili fantazija koju ste o njoj izgradili?

Strijelac

Iako ni vi ne biste rado priznali, volite Dan zaljubljenih i želite da on bude romantičan, za pamćenje! Stavite do znanja partneru da želite da vas obori s nogu, pravo u krevet! Vi ste strastveni i otvoreni, ne treba to da krijete, uživajte danas!

Jarac

Dan će vam biti podijeljen na dva dijela, u prvom ćete biti do guše u obavezama, i rešavaćete jedan problem koji ima veze sa nekom osobom koja vam je bliska. Možda je to prijatelj, možda neko s kim radite. Vaš savjet biće im dragocen! Uveče onda pustite mašti na volju, i s partnerom provedite trenutke koji će vas ispuniti strašću.

Vodolija

Ni vi ne volite otvoreno da priznate koliko ste romantični, ali danas planirate posebno iznenađenje za dragu osobu. Vodolije su vrlo kreativne i znaju da pokažu ljubav, pa smo sigurni da spremate nešto nezaboravno. Otvorite svoje srce i pokažite partneru koliko vam je stalo!

Ribe

Danas ste pomalo mrzovoljni, moguće je da se za vikend niste odmorili. Ne dozvolite da vam to pokvari dan! Partner ima planove i želi da vi učestvujete, pa napravite kompromis i pridružite mu se. Iznenadićete se koliko će vam prijati!

(MONDO)