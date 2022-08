Preminula Olivija Njuton Džon, zvijezda filma "Brilijantin"

Slavna glumica Olivija Njuton Džon preminula je u 73. godini!

Olivija Njuton Džon, zvijezda kultnog filma "Brilijantin" iz 1978. godine umrla je u svom domu u južnoj Kaliforniji, a tužnu vijest potvrdio je njen suprug.

"Preminula je u miru svog ranča u južnoj Kaliforniji jutros, okružena porodicom i prijateljima. Olivija je bila simbol trijumfa i nade tokom svoje borbe sa rakom dojke koja je trajala 30 godina", rekao je njen suprug Džon Isterling.

Holivudska zvijezda borila se sa rakom dojke koji joj je prvi put ustanovljen 1992. godine, a 2019. godine saopštila je da je u četvrtom stadijumu ove bolesti.

Njen suprug je naglasio i da će njena fondacija osnovana za istraživanje biljnih lijekova kao terapije za liječenje karcinoma nastaviti da radi. On je pozvao sve da umjesto slanja cvijeća uplate nešto novca fondaciji.

Iza sebe je ostavila ćerku Kloi (36).

Olivija Njuton Džon je rođena u Kembridžu u Engleskoj. Predstavljala je Ujedinjeno Kraljevstvo na Pjesmi Evrovizije 1974. godine u Brajtonu sa pjesmom "Long live love".

Njena najpoznatija filmska uloga je u filmu iz 1978. "Brilijantin" s Džonom Travoltom, sa kojim je izvela međunarodni hit "You're the one that I want", jedan od najprodavanijih singlova u istoriji. Snimila 24 muzička albuma.

Dobitnica je četiri Gremi nagrade, a tokom karijere je prodala preko 100 miliona kopija. Tokom karijere je izdala 28 studijskih albuma, a 1981. godine je dobila zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

