Međunarodni sajam knjige u Banjaluci od 6. do 12. septembra

Ljubitelji kvalitetnog štiva moći će da pazare najbolja izdanja svjetske i srpske književnosti te da uživaju u zanimljivim promocijama djela na 27. Međunarodnom sajmu knjige koji počinje u utorak u organizaciji "Glasa Srpske".

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Smotra posvećena pisanoj riječi svečano će biti otvorena u 18 časova u Sportskoj dvorani "Borik" besjedom književnika Dejana Aleksića, a u 19 sati biće promovisan i njegov roman "Petlja" ("Laguna"). O ovoj knjizi sa autorom razgovaraće Marija Pejić.

Sajam će trajati do 12. septembra, a knjigoljupci će moći da uživaju u sjajnim izdanjima kvalitetnih izdavača, a naslovi svjetskih klasika i bestselera obradovaće posjetioce svih generacija. Dječaci i djevojčice moći će da pronađu raznovrsne knjige, od bajki do školske literature i udžbenika, dok će na bogatim štandovima i stariji pronaći naslove, od psihologije i filozofije do nauke i književnosti.

Drugog dana sajma, u srijedu, 7. septembra, u 11 časova počeće panel diskusija "Ćirilica u izdavaštvu" u kojoj će učestvovati ministarka prosvjete i kulture RS Natalija Trivić, te direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva RS Istočno Sarajevo Bojan Đenić, predsjednik Udruženja književnika RS Predrag Bjelošević i Boris Maksimović ispred Izdavačke kuće "Imprimatur". Istog dana u 12 časova biće predstavljena knjiga "Didaktičke vježbe" u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo.

Nakon ove promocije, u 13 časova na programu je predstavljanje djela čiji je izdavač Udruženje književnika Republike Srpske. Tako će publika moći da posluša zanimljivosti o knjigama "Samotna riječ" Ranka Risojevića, "Korektivni imunitet" Miladina Berića, "Strašni sud" Ranka Pavlovića, "Krošnja života" Irene Stanković, "Brze ispovesti" Zorana Jungića, te djelima "Snijeg" Vjačeslava Kuprijanova i "Prošlo vrijeme, prohujali životi" Momčila Koprivice. O svojim knjigama govoriće autori.

O zanimljivostima bajki, o mašti i jednom drugačijem čarobnom svijetu slušaće mališani 8. septembra u 11 časova, kada će im književnica Aleksandra Čvorović govoriti o knjizi "Ukrala me Šumbaba", čiji je izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. Program za najmlađe čitaoce biće nastavljen u 12 časova, kada će o šarolikom svijetu moderne bajke "Kuća vremena" govoriti autorka knjige Jelena Kojović Tepić.

Nakon toga u 13 časova program će biti nastavljen promocijama knjiga Udruženja književnika RS. Riječ je o knjizi poezije "Orlice" Mihajla Orlovića, romanu "Pečat" Željka Nestorovića, te o knjizi poezije za djecu "Što se tiče samog leta" Jove Čulića. Pored ovih djela biće predstavljena i knjiga poezije "Divinski Orfej" Radmila Radovanovića, te djela "Dvanaest" Dragice Đekić, "Nasporivanje vječnosti" Saše Kneževića, "Rasklop" Vojina Trivunovića i "Čarobna knjiga" Jelene Glišić.

Prema riječima organizatora, interesantan panel "Grčki jezik i grčka kultura u Republici Srpskoj" planiran je 9. septembra sa početkom u 12 časova u organizaciji Ambasade Grčke u BiH i Helenske fondacije za kulturu iz Atine.

Istog dana u 13 časova počeće dodjela nagrada 27. Međunarodnog sajma knjige Banjaluka 2022, a u 18 sati Milan Milošević i Milan Vujić razgovaraće o ediciji "Atribut" čiji je priređivač Milan Milošević, a izdavač "Besjeda".

Narednog dana, 10. septembra, u 13 časova biće predstavljene knjige "Zubato sunce" Gorana Mandića, "Iz sad u nekad" Slobodanke Đukanović i "Putovanje kroz prostor i vrijeme, monografija" Živka Vujića. Knjiga "Vrednovanje veštine pisanja u nastavi engleskog jezika kao stranog" Sanje Josifović Elezović i Jovice Mikića biće predstavljena 12. septembra u 11 časova.

(Glas Srpske)