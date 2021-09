Za ljubitelje čitanja: Počeo Sajam knjige u Banjaluci

Književnik Tanja Stupar Trifunović otvorila je večeras u Banjaluci prigodnom besjedom 26. Međunarodni sajam knjige, poručivši da je ova manifestacija prilika da se podsjeti na značaj čitanja knjiga.

Izvor: Srna/Ana Bencun

Trifunovićeva je novinarima prije otvaranja Sajma rekla da ova manifestacija u njoj budi snažne emocije, jer je bila dijete kada je prije 26 godina došla na prvi Sajam knjige.

"Tada mi je bilo veliko ushićenje hodati kroz ove štandove, a slično se osjećam i večeras. Nadam se da će i ostali posjetioci uživati u Sajmu i otkrivanju novih svjetova", navela je Trifunovićeva.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izrazio je zadovoljstvo što je Sajam knjige, koji ima dugu tradiciju, ponovo otvorio vrata ljubiteljima knjige.

"Ovo je mjesto novih susreta, važnih razgovora, te prilika da se podsjetimo, u vrijeme Interneta i tehnologije, koliko je lijepo držati knjigu u ruci i osjetiti njen miris", rekao je Stanivuković.

Rukovodilac Sajma Petra Ivić rekla je da je srećna što su se ove godine stvorili uslovi za održavanje ove manifestacije, koja prošle godine nije održana zbog pandemije virusa korona.

"Izdavači su brojni, imamo i novih koji su sa nama prvi put ove godine, ali i onih koji su nam vjerni svih 26 proteklih godina", rekla je Ivićeva.

Međunarodni sajam knjige "Banjaluka 2021", koji organizuje "Glas Srpske", otvoren je u Sportskoj dvorani Borik do 20. septembra od 10.00 do 21.00 čas, osim posljednjeg dana, kada će ulaz biti do 18.00 časova.