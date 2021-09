U utorak počinje 26. međunarodni Sajam knjige u Banjaluci

U Banjaluci će u utorak, 14. septembra, biti otvoren 26. međunarodni sajam knjige, u organizaciji "Glasa Srpske".

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Sajam će biti otvoren u 18 časova u Sportskoj dvorani Borik besjedom književnice Tanje Stupar Trifunović, saopštio je organizator.

U 19 časova će biti promovisana romansirana biografija Milene Marić Ajnštajn pod nazivom "Ajnštajn i Ja" autorke Gabrijele Grejson.

O knjizi će govoriti Bora Babić u ime izdavačke kuće "Akademska knjiga".

Sajam će trajati do 20. septembra, a za posjetioce je otvoren od 10 do 21 čas, osim posljednjeg dana, kada će ulaz biti do 18.00 časova.

(Srna, Mondo)