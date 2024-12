Spriječite pucanje najlon čarapa: Trik zlata vrijedan, nema više bacanja poslijje prvog korišćenja

Tiktokerka je otkrila genijalan trik uz pomoć kog produžava vijek najlon čarapama, a jednostavniji je nego što mislite.

Izvor: Shutterstock

Najlon čarape nezaobilazne su u ormaru svake žene, a ono što nas izluđuje jeste to što se veoma lako cijepaju pa je vrlo korisno da uvijek imate bar jedne rezervne kod sebe.

Najlon čarape su toliko osjetljive da nam nerijetko puknu čak i doh ih obuvamo, ali su isto tako vrlo prijatne za nošenje i odjeći daju posebnu dozu elegancije.

Tiktokerka Rejčel koja se bavi modom otkrila je svoj trikkada su najlon čarape u pitanju, a kako kaže, to im produžava životni vijek.

Rejčel je otkrila da prije nego što počne da se priprema, stavi najlon čarape u zamrzivač. Bitno je da stoje tamo oko sat vremena, a onda počne da se šminka, da pravi frizuru i sve ostalo.

"Bile su u zamrzivaču oko sat vremena, spremale se kao i ja, a onda ih obučem", objasnila je Rejčel i istakla da je bolje da se najlonke stave u zamrzivač nego da se stalno kupuju nove. Takođe je dodala i da prilikom oblačenja pazimo da ih ne zakačimo noktom.

Ona je objasnila da i uz pomoć ovog trika dođe do pucanja ali da im to pomaže da prežive pet do šest nošenja, što je za neke pun pogodak.

Pogledajte kako ona to radi:

(Lepa i srećna/Mondo)