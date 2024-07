Mjesto gdje je snimio posljednju filmsku scenu: Izletište u Novom Gradu dobilo klupu posvećenu Zoranu Radmiloviću (FOTO)

Na izletištu Kula večeras je otkrivena Zoranova klupa, na mjestu gdje je veliki pozorišni i filmski glumac Zoran Radmilović snimio posljednju filmsku scenu za vrijeme snimanja serije "Priče iz fabrike".

Vrpcu na klupi sa načelnikom opštine Miroslavom Drljačom presjekli su glumci Branislav Lečić i Irfan Mensur koji su ostvarili uloge u seriji.

Drljača je rekao da je klupa na omiljenom mjestu Novljana sa kojeg je upečatljiv pogled na naš grad.

"Ovo su dani kad se u našem gradu održavaju manifestacije povodom Petrovdana, Dana opštine. Ovo veče posvećeno je Zoranu Radmiloviću i seriji snimljenoj u našem gradu" rekao je Drljača.

On je naveo da je naša opština 1981. godine imala 42.000 stanovnika i bila industrijski grad.

Lečić je zahvalio što je pozvan na ovakav događaj koji ga je podsjetio na jednu od njegovih prvih uloga.

"Na ovom mjestu, na klupi Radmilović je koji glumio doktora umro na mojim rukama. Samo nekoliko mjeseci nakon toga on je preminuo. Kad sam saznao da je to bio njegov zadnji kadar, osjećanja su bila pomiješana", rekao je on.

Mensur je rekao da se ovim gestom obilježio čovjek s kojim je sarađivao dok je bio na Akademiji.

"Ova klupa i tabla je nešto što se rijetko događa. U Beogradu ima nekoliko tabli i murala posvećenih glumcima", rekao je on.

Mensur kaže da u rodnom mjestu Radmilovića, Zaječaru pozorište nosi njegovo ime, održava se Festival Zorana Radmilovića tokom kojeg se svako veče najboljem glumcu dodjeljuje nagrada „Zoranov brk“ a na kraju festivala nagrada bista Zorana Radmilovića.

U amfiteatru Kulturno-obrazovnog centra u Novom Gradu večeras se prikazuje dokumentarni film "Kadar Za vječnost" Nedeljka Lajšića.

Autor je rekao da je dokumentarni film sjećanje na osamdesete godine prošlog vijeka te da u filmu govore neposredni učesnici glumci, ljudi iza kamere te mještani.

"Bilo je dovoljno čuti izjave da se shvati da sjećanje živi i danas. Ova serija je obilježila jedno vrijeme u gradu. Glumci se rado sjećaju i u najljepšem svijetlu pričaju o snimanju serije i boravku u tadašnjem Bosanskom Novom", rekao je Lajšić.

Predstavljanje filma je dio Petrovdanskih dana, manifestacija organizovanih povodom Petrovdana - Dana opštine.

"Priče iz fabrike" serija od pet epizoda koju je režirao Vojislav Vojo Milašević bila je popularna u bivšoj Jugoslaviji, a poznata je i po uvodnoj pjesmi ”Osam stotina žena", za koju je tekst napisao Duško Trifunović, dok je pjesmu otpjevala Jasna Gospić.

Serija je snimljena u produkciji Radio-televizije Sarajevo, a prvo prikazivanje bilo je 1986. godine.

"Sve rijeke teku od izvora prema ušću, samo Sana teče prema vama" - glasio je reklamni slogan tvornice tekstila "Sana" iz tadašnjeg Bosanskog Novog koja je zapošljavala oko 4.000 radnika.

U glavnim ulogama nastupili su našli Zoran Radmilović, Branislav Lečić, Mira Stupica, Mustafa Nadarević, Nada Đurevska, Irfan Mensur.

