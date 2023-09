Da li su vam oči zatvorene tokom "onih stvari": Evo ša to znači

Mnogima smeta kada partner tokom intimnog odnosa drži zatvorene oči, a da li znate šta to znači?

Kontakt očima je jedna od najvažnijih stvari kada je govor tijela tokom intimnog odnosa u pitanju. Stručnjaci kažu da zatvaranje očiju mnogo govori o našem odnosu prema intimnom činu, a raznorazna istraživanja su pokazala da duži kontakt očima vodi do povećanih strasti. Ipak, mnogi ljudi se bez kontakta očiju ne osjećaju sigurno ili povezano sa svojim partnerom.

"Ako se to događa svaki put kad vodite ljubav, logično je da se pitate da li tako treba da bude", kaže edukator za intimne odnose i vodeći stručnjak za intimnost, Džidži Engl, koja dodaje i da kontaktu očima pridajemo veliku važnost, naročito kada je riječ o sastancima i vezama.

"Istraživanje je pokazalo da duži kontakt očima vodi do povećanog osjećaja strastvene ljubavi prema partneru, a neki ljudi bez njega se osjećaju nesigurno ili nepovezano sa svojim partnerom. Mnogima je kontakt očima tokom intimnog odnosa način stvaranja bliskosti, a kad su nečije oči zatvorene, to možete da izgubite", kaže ona i dodaje da ipak nema ničeg lošeg u zatvaranju očiju tokom intimnog odnosa.

Naprotiv, nekima čak može da pomogne da se osjećaju povezanije sa svojim tijelom i manje tjeskobni.

"Neko će tokom odnosa zatvarati oči jer je to uradio tokom svojih prvih intimnih iskustava i sada to čini automatski", objašnjava Engl i savjetuje sve one kojima smeta kad partner zatvori oči:

"Objasnite partneru ili partnerki kako se osjećate kada on zatvori oči, ali bez svaljivanja krivice na njega.

"Kada možete da objasnite zašto preferirate određenu stvar tokom odnosa, imaće puno više smisla", kaže edukator.

