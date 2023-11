Da li je sramota da ŽENA IZDRŽAVA MUŠKARCA? Ljudi bez "dlaka na jeziku

Ljudi na internetu otkrili da li je sramota da žena izdržava muškarca u jednom odnosu!

U današnje vrijeme, sve više parova se vodi filozofijompodjele poslova i troškova.To u svakodnevnom životu ima dosta povoljnih strana, ali kada se malo dublje sagleda nekom bi moglo da zasmeta. Da li je u redu da ženaizdržava muža? Upravo se o tome zapitala jedna žena, te javno postavila nekoliko pitanja:

"Stabilno stanje gdje žena dve i više godina izdržava muškarca. Interesuje me mišljenje i žena i muškaraca. Za muške, da li bi vam muški ponos dozvolio to? Za žene, da li bi bile sa takvim muškarcem, da li bi bile srećne i imale poštovanje i privlačnost prema njemu ili bi ga doživljavale kao dijete?"

Ubrzo su osvanuli komentari i mišljenja ostalih. Bilo je onih koji nisu videli nikakav problem u tome da žena izdržava muškarca, kao i suprotnih stavova. Prvo se oglasila jedna druga Srpkinja:

"Ne znam...ja sam žena, nije mi problem da zarađujem više od muškarca, mislim kao da je bitno, to je naš novac, koji ide u našu kuću i na našu porodicu, ali da on sedi i bleji, da uzme da radi nešto i daje otkaz na mjesec-dva jer mu je naporno ni sekund ne bih bila sa njim, to je čist parazit", napisala je ona, dok je jedan Srbin smatrao da bi mu zbog takvog načina života bilo vrlo neprijatno.

"Da me skroz izdržava, bilo bi mi neprijatno. Ajde privremeno, ali htio bih da imam svoj dinar. Ne bi mom muškom egu smetalo da zarađuje više od mene", dodao je on. Jedan Srbin nije zauzeo ničiju stranu. Smatrao je sramota i da muškarac izdržava ženu, a i žena muškarca.

"Ne bi trebalo niko nikog da izdržava, pod uslovom da pričamo o dvije zdrave osobe, sposobne i psihički i fizički. Mislim da je sramota i da muškarac izdržava ženu, a i žena muškarca. Jedini možda izuzetak bi bio gdje muž/žena ima neku bolesno ogromnu platu, pa se dogovore da jedno da otkaz i brine o djeci i kući, dok drugo radi", napisao je.

"Za ženu je najveći psihološki poraz ako mora da izdržava nesposobnog muža","Ako je zdrav i prav, naravno da je sramota", "Šta će ti bitanga u zivotu. Neka ga hrane mama i tata. Ili je odrastao odgovoran čovek ili bitanga. Nema drugog objašnjenja", bili su još neki od komentara.

A šta mislite vi?

