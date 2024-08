Kako da se osvetite dečku, a da vas ne uhapse? Advokatica postala zvijezda TikToka, njen savjet prate milioni

Jedna advokatica podelila je "trik" za osvetu bivšem partneru, ali tako da vas ne uhapse.

Jedna advokatica postala je zvijezda mreža nakon što je snimila video pod nazivom: "Ideje za osvetu od strane advokata zbog kojih vas neće uhapsiti, vjerovatno".

Komičarka sa diplomom pravnika dala je ideju za osvetu milionima ljudi koji su iskusili gadan raskid sa partnerom ili, ne daj bože, prevaru.

Kako je istakla na početku, ovo nije pravni savjet, i dodala da savjetuje da ne radite ništa od navedenog. No, ipak je otkrila "tajnu" savršene osvete.

"Ovo najbolje radi ako još uvijek imate pristup stanu bivšeg, tek treba da raskinete sa njim, kraj je blizu, i to je, na neki način, vaša posljednja 'tura'", započela je Iš i dodala da vam treba neka veća boca sa raspršivačem.

"Potom kupite litar, dva mlijeka", nastavlja advokatica. "Dodatni savjet - ja bih izabrala sveže mlijeko kojem brzo ističe rok".

"Ono što želite da uradite je da sačekate vrijeme kada vaš partner nije kod kuće. Napunite bocu sa koliko mlijeka želite, i onda ćete poprskati svaku tkaninu u stanu - kauč, tepih, njegovu odeću... ako mislite da vas je varao u vašem krevetu, poprskajte i njega", objašnjava.

"To će samo dovesti do toga da nikada više neće spavati sa nekom drugom ženom u vašem krevetu, jer nijedna žena sa iole malo samopoštovanja, neće spavati sa čovjekom čije stvari smrde na prokislo mlijeko, a krevet na trulo meso", nastavila je Iš.

"Jako je bitno da kada prskate stvari to radite suptilno, zato vam treba raspršivač koji daje finu 'maglu' od mleka, ne želite da potopite stvari i da ih iskvasite mlijekom ili napravite fleke koje bi vas odale".

Advokatica potom kaže da je sljedeći korak taj da započnete svađu sa njim kada se vrati u stan.

"Bićete ljuti, eksplozivni, to je ona posljednja kap koja je prelila čašu. To je to, raskid, izlazite iz kuće te ise večeri. Jer to mlijeko će da se pokvari, i pokvariće se brzo. I uskoro će taj stan da smrdi gore od posmrtnih ostataka".

"On će pretresti kuću od poda do plafona da pronađe izvor smrada, i nikada neće uspjeti da ga locira. A miris će postati gori iz dana u dan. Na kraju će morati da se iseli iz stana jer će smrad postati nepodnošljiv."

"A, ako su stvari njegove, te ih ponese u novi stan, u prvi mah će misliti da je pobegao iz smrada, ali će se situacija ponoviti za par sati, i shvatiće da ga grozan miris pratio i u novi stan", završila je sa izglaganjem advokatica.

Komentari su se zaređali ispod njenog TikTok videa, i manje-više svi su bili istog mišljenja - ovo je genijalno!

"Komentarišem da ostanem na revenge strani TikToka", "Moj terapeut mi je rekao da savršena osoba ne postoji, onda sam pronašla tebe na TikToku", "Nađi miris, najgora igra ikad", "Definitivno ne koristite ovo u njihovim kolima", "Čovječe, ovaj vidio me je uznemirio jer sam u srećnom braku, i nikada neću imati priliku da isprobam ovaj tip osvete na svom bivšem", "Ne znam kako sam završila ovde, ali me zanima", pisali su ljudi.

Bilo je i onih koji su dali druge predloge poput prskanja stana sokom od tune, guranje škampa u šinu od zavjesa i slično.

Bilo kako bilo, iako se čini da su žene oduševljene "savjetom", ne preporučujemo vam da ovako nešto isprobate.

A vi nam pišite u komenarima da li ste se ikada osvetili bivšem/bivšoj i na koji način?

