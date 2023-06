Skoknuli smo do Crne Gore: Istražite Budvu, Tivat i Kotor "na 40 minuta" od Banjaluke (FOTO/VIDEO)

Ekipa MONDO portala boravila je proteklog vikenda u Crnoj Gori koja i ove godine nudi sjajne sadržaje za turiste. Na more možete stići za 40-ak minuta direktnom avio linijom Banjaluka-Tivat, a u nastavku teksta pročitajte šta smo vidjeli i čuli u Budvi, Tivtu i Kotoru.

Mnogi odustanu od ljetovanja na crnogorskom primorju upravo zbog višesatog putovanja automobilom ili autobusom. Međutim, putovanje je značajno olakšano i višestruko skraćeno otkad postoji čarter linija kompanije "Air Montenegro" sa banjalučkog aerodroma. Povratna karta košta oko 110 evra, a na pistu Aerodroma u Tivtu sletjećete za nešto više od pola sata.

Inflacija koja je pogodila sve zemlje u regionu, pa tako i Crnu Goru, nije odbila brojne turiste da već pohrle u ovu državu početkom juna. Cijene smještaja, "zahvaljujući" upravo inflaciji, veće su za 20 odsto u odnosu na prošlu godinu, ali uprskos tome, uvjerili smo se da svuda već vlada poprilična gužva.

Ana Trifković Marković, direktorica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore kaže, da prema podacima lokalnih turističkih organizacija, u Crnoj Gori boravi 50.800 turista.

"To je za devet odsto više u odnosu na rekordnu 2019. godinu i 20 osto više u odnosu na 2022. godinu. Ti podaci nas ohrabruju i imamo jako dobre najave. Ove godine otvoriili smo nove letove i destinacije. Gosti iz regiona su naši najdraži gosti", rekla je ona.

Ekipa MONDO portala boravila je u hotelu u sklopu Slovenske plaže koji je dio najveće crnogorske hotelske grupacije, gdje imate sve što vam treba – od pošte, bolnice, prodavnica do kafana, restorana i suvenirnica.

Jelena Kaluđerović, PR Budvanske rivijere kaže da su hotelski smještaji ovdje većinom popunjeni i da im dolaze turisti sa svih strana što ukazuje na sezonu koja obećava.

"Ovu godinu počeli smo sjajnim rezultatima i možemo se pohvaliti sjajnom predsezonom. Pored Slovenske plaže, tu su još četiri hotela. Budva je puna turista. Slovenska plaža je zaista najveće naselje koje ima 1.016 smještajnih kapaciteta i svi su prilično popunjeni".

Panoramska plovidba Budvanskom rivijerom

Budva je jedan od najživljih gradova u Crnoj Gori, čak i van turističke sezone. Plaže, dobra hrana, muzika i zabava su oličenje ovog grada. Uređene plaže, kako gradske tako i hotelske, mogu se naći na svakom koraku. Naravno, ležaljke i suncobrani se plaćaju, ali je zato „peškir besplatan“.

Ljubica Pribilović iz PR službe Turističke organizacije Budva ističe da u gradu trenutno borave gosti iz nekoliko zemalja svijeta.

"Trenutno u Budvi boravi nekih 18.715 turista, od čega je 9.200 u privatnom, a 9.120 u hotelskom smještaju. U hotelima dominantno budu turisti sa zapadnog tržišta - iz Njemačke, Francuske, Izraela,Turske, ali i BiH, Srbije i Poljske. U privatnom smještaju dominantno imamo turiste iz Rusije u mnogo većem procentu nego ostale, zatim slijede Ukrajinci, gosti iz BiH Srbije i Turske. Imamo veoma heterogenu strukturu“.

MONDO je ovog puta doživio Budvu iz nešto drugačijeg ugla. Panoramska vožnja brodom pružiće vam savršen pogled na beskrajno plavetnilo Jadrana. Ukoliko se odlučite na ovaj turistički poduhvat, prva destinacija do koje će vas dovesti je ostrvo Sveti Nikola, a usput možete vidjeti i Pržno, Miločer, Petrovac i Sveti Stefan.

Skrivene plaže u Tivtu

Nakon Budve posjetili smo Tivat i prošetali luksuznim turističkim odmaralištemPorto Montenegro, u kojem se, pored skupocjenih radnji kao što su Dior, Max Mara, Chanel i slično, nalaze kafići i hoteli i poznata marina gdje su usidrene jahte svjetskog i regionalnog džet seta.

Prilikom našeg boravka nabasali smo na grupu njemačkih turista koji su nastupali na Međunarodnom karnevalu u Tivtu.

Filip Gruser iz Njemačke sa svojom grupom „gusara“ oduševljeno je pričao o gostoljubivosti komšija Crnogoraca, a naša ekipa eksluzivno se našla u ulozi sudije pred sam nastup čijoj probi smo prisustvovali.

"Prvi put smo ovdje i super nam je, nismo očekivali da će biti ovako".

Od gužve i buke koju grad nosi, "pobjegli" smo se u malo ribarsko mjesto Bjelila koje se nalazi na poluostrvu Luštica, udaljeno svega 15-ak minuta od Tivta. Pored restorana, gdje služe uvijek svježe morske plodove, ovo mjesto krasi i veoma čisto more, ali i nekoliko izvora pitke vode.

Nina Lakičević, direktorica Turističke organizacije Tivat kaže da se na teritoriji opštine može naći nekoliko skrivenih i „divljih plaža“ kao što su Kakrc i plaža Rose.

"Tivat je grad koji je u posljednjem periodu mnogo uradio po pitanju svoje turističke ponude. Mislim da smo na taj način sebe izgradili kao destinaciju koja pruža izuzetno dobar kulturni i društveni sadržaj. Tivat je grad koji nudi prelijepe i čiste plaže. Postoji dosta znamenitih dijelova grada koje možete posjetiti, npr. ostrvo Gospa od Milosti ili dio poluostrva Luštica koje pripada tivatskoj opštini. Malo po malo Tivat je išao ka tome da sačuva svoju starinu, ali i da se istovremeno modernizuje".

Pojasnila je da su Bjelila dobila ime po izvorištu Frutak na koje su u prošlosti žene dolazile da peru haljine i zbog toga je nastao izraz 'bjelile'

Napominje da Tivat može da zadovolji potrebe svih vrsta turista i da raspolaže raznovrsnim kapacitetima, od privatnih do hotelskih smještaja.

"Tivat ima 20 hotela, od kojih su 80 odsto oni u kategoriji četiri do pet zvjezdica. Cijene su različite. Inflacija je uticala na nas, tako su cijene više za 20 odsto u odnosu na prethodni period. Hoteli od dvije zvjezdice već kreću sa cijenom od 30 evra po osobi, oni sa tri su četrdeset evra, itd. Imamo dvije marine – Porto Montenegro i Luštica Bay i one su mnogo doprinjele razvoju turizma. Nudimo razne sadržaje, od izleta do eksluzivnih vjenčanja".

Kotor – dragulj Boke

Stari grad Kotor i njegove impozantne građevine svjedoče burnoj istoriji koja se odvijala unutar zidina okruženih planinama Orjen i Lovćen s jedne i morem s druge strane. Različite kulture vijekovima su se preplitale u ovom kutku Bokokotorskog zaliva i ostavljale svoja arhitektonska obilježja. Ovdje se mogu naći ostaci ilirske, vizantijske, rimske, francuske, ugarske pa i ruske kulture. Svaka građevina krije zanimljivu priču koju mještani s ponosom prepričavaju.

Pored crkvi, pozorišta i muzeja, u uličicama starog grada rasuti su brojni ugostiteljski objekti, suvenirnice, banke, butici i hoteli u kojima je smještaj nešto skuplji u odnosu na dio izvan zidina.

Tatjana Miljanović, turistički vodič iz Kotora, ne krijući ljubav prema svom rodnog gradu, ispričala je ukratko šta sve turisti ovdje mogu da vide i dožive.

"Ovaj grad je pravi dragulj u crnogorskoj kruni. Ovdje možete vidjeti razne stvari. Svakako se najviše ističe Stari grad, koji je okružen impresivnim zidinama dugim oko tri i po kilometra. Unutar njega nalazi se toranj sa satom, zgrada starog pozorišta – takozvano Napoleonovo pozoriše, katedrala Svetog Tripuna, prelijepe dvije pravoslavne crkve – crkve Svetog Nikole i Svetog Luke, crkva Svete Klare... Kotor je prepun impresivnih građevina. Dominira arhitektura baroknog tipa zbog renovacija preduzetih poslije velikog zemljotresa (1979.)“.

Crna Gora bogata je prirodnim ljepotama i sa veoma razvijenom turističkom ponudom, nudi za svakog ponešto. Ukoliko niste ljubitelj kupanja predlažemo da istražite jedinstvene planine i očuvane nacionalne parkove.

