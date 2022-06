Ofenbach i Disciples na glavnoj bini EXIT festivala! (VIDEO)

Autori desetina hitova, dva izuzetno uticajna imena na svjetskoj komercijalnoj muzičkoj sceni potvrdili su svoje nastupe na EXIT festivalu.

Izvor: EXIT / Promo

Na Main Stage stižu višestruko nagrađivani duo Ofenbach i producentska ekipa Disciples, saradnici Exitovog hedlajnera Calvina Harrisa na megahitu „How Deep Is Your Love“!

Oni se pridružuju snažnoj postavi festivala, na kojoj su, pored pomenutog Calvina Harrisa, i Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, James Arthur, Afrojack, Maceo Plex, Masked Wolf, Artbat, ZHU, Jax Jones, Sepultura i mnogi drugi. Tokom četiri dana festivala, od 7. do 10. jula, najveća imena globalne muzičke scene donijeće na Petrovaradinsku tvrđavu soundtrack magičnog festivalskog ljeta, a za potpuno uživanje u društvu pobrinuće se najpopularnija Exitova akcija „Kupi 4, zgrabi 5“, koja zbog ogromnog interesovanja publike traje najkasnije do 6. juna.

Francuski duo Ofenbach na EXIT festival donosi hitove „teške“ gotovo pola milijarde pregleda na YouTube-u, sa više od 11 miliona mjesečnih slušanja na platformi Spotify. Među njima je „Be Mine“, singl koji je 2016. osvojio radijski etar, zavrijedio zlatan album i zauzeo svoje mjesto na Billboard Dance/Mix Show Airplay listi. Pjesmama „Around Fire“ i „You Don’t Know Me“ dobili su podršku vodećih svjetskih izvođača kao što su Robin Schulz i Tiësto, nakon čega su uslijedili hitovi „Paradise“ feat. Benjamin Ingross, „Wasted Love“ feat. Lagique i najnoviji singl „4U“, koji je sastav objavio u maju ove godine.

Tročlana producentska/DJ grupa Disciples iz Londona stekla je svjetsku slavu ranije spomenutom saradnjom sa Calvinom Harrisom na megahitu „How Deep Is Your Love“, koji se po objavljivanju 2015. godine našao na drugom mjestu UK Singles liste i 27. mestu Billboard Hot 100 liste. Već njihova debitantska izdanja sa EP-ja „Remedy“ vrtjela su se na kanalima BBC Radija, da bi četiri godine kasnije hitom „On My Mind“ od ovog prestižnog medija dobili Hottest Record In The World i Tune Of The Week titule.

EXIT festival će biti održan na Petrovaradinskoj tvrđavi od 7. do 10. jula, uz potvrđena velika muzička imena kao što su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Alok, ATB, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone, Boris Brejcha, Honey Dijon, ARTBAT, Adam Beyer, Stephan Bodzin live, Enrico Sanguliano, Maceo Plex, Blond:ish, DJ Tennis, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Anfisa Letyago, Mathame, Dax J, Adana Twins, ZHU, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Eli Brown, Molchat Doma, She Past Away, Konstrakta, Brkovi, Paraf, Noisia, Coach Party, Deca loših muzičara, Vizelj, Prti Bee Gee i mnogi drugi!

