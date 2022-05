Konačno: Slavni Hot Since 82 u avgustu u Banjaluci!

Jedan od najaktuelnijih, najtalentovanijih i najtraženijih DJ-eva današnjice, Hot Since 82 nastupiće 13. avgusta na Fresh Wave Festivalu.

Jubilarni Fresh Wave okupiće od 11. do 13. avgusta na jedinstvenoj banjalučkoj tvrđavi Kastel neka od najtraženijih muzička imena među kojima su: Adam Beyer, Sama' Abdulhadi, Technasia, Buč Kesidi, Senidah, Kukus, Vojko V. Mladen Tomic, After Affair, Sinisa Tamamovic, Coeus, Woodie, Nebs Jack, a sada i Hot Since 84...

Najavljen još 2020. godine kao jedan od headlajnera Fresh Wave Festivala, zbog pandemije, a usljed otkazivanja održavanja festivala te godine, Hot Since 82 sa nestrpljenjem isčekuje nastup na najvećem muzičkom festivalu u BiH!

Dalei Padlei, takođe poznat kao Hot Since 82, britanski je DJ i producent, dobitnik DJ Awards, višestruko nominovan za različita priznanja u sferi elektronskog zvuka, obožavan je od najzahtjevnijih poklonika elektronske muzike. Jedna, gotovo bizarna situacija na afterpartiju na Ibici vinula ga je u sam vrh industrije, naime, nakon što je gotovo slučajno zavrtio svoju traku ‘Let it Ride’, koju nije planirao izdati, a koja je raspametila prisutne, Dalei je skrenuo pažnju na svoj produkcijski rad, a nakon što je ta traka zvanično izdata 5. septembra 2011. godine, našavši se na trećoj poziciji Beatport liste, rođen je HOT SINCE 82! Ostalo je - istorija.

