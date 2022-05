Kakvo zagrijavanje za EXIT: Hot Since 82 nastupio u Sarajevu! (FOTO)

Get EXITed party i zaštitno lice svjetskog tech house zvuka Hot Since 82 rasprodanim partyjem u sarajevskom Domu mladih, u petak, 6. maja nadmašili su očekivanja i najoptimističnijih rejvera.

Izvor: Adnan Lingo/EXIT Promo

Jedan od najuspješnijih britanskih DJ-eva i producenata, headliner najvećih svjetskih elektronskih bina ne samo da je probudio pomalo uspavan sarajevsku elektronsku scenu već je postavio neke sasvim nove standarde.

Ogromna zainteresovanost publike dovela je do rasprodanog Doma mladih, a Sarajevo je pretvoreno u bosanskohercegovački epicentar elektronske muzike nakon dugog niza godina. Na partiju su se okupile brojne zvanice iz kulturnog i javnog života BiH i regiona, a poseban gost bio je i ambasador Velike Britanije u BiH, NJ.E. Metju Fild.

"Hvala lijepo Sarajevo. Hvala na vibracijama. Prvi put sam ovdje. Uživao sam!“ – napisao je oduševljeni Hot Since 82 na svom Instagram nalogu dan poslije.

Veče u organizaciji Exita i lokalne podrške tima Garden of Dreams festivala odličnim su nastupom otvorili lokalna podrška After Affair i mnogo dragi sarajevski gost iz Beograda, Kristijan Molnar, koji su napravili sjajnu uvertiru za nastup velike britanske zvijezde. Sjajnu večer u razdrmanom Domu mladih zatvorili su The Provincials.

Pogledajte galeriju!

Odlična atmosfera Get EXITed žurke zagrijavanje je za predstojeći EXIT festival koji će biti održan na Petrovaradinskoj tvrđavi od 7. do 10. jula, uz potvrđena velika muzička imena kao što su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Alok, ATB, Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Mathame, ZHU, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone, Molchat Doma, She Past Away, Konstrakta, Brkovi, Paraf, Coach Party, Noisia, Deca loših muzičara, Sana Garić, Vizelj, Prti Bee Gee i mnogi drugi, a stižu i objave novih izvođača!

Više informacija potražite na OVOM LINKU.

(MONDO)