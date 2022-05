Nikad življa Live bina Fresh Wave Festivala: Dolaze Vojko V, Senidah, Buč Kesidi...

Live bina jubilarnog Fresh Wave Festivala, okupiće od 11. do 13. avgusta na mističnoj i jedinstvenoj banjalučkoj tvrđavi Kastel najtraženija regionalna muzička imena.

Na listi potvrđenih izvođača su Buč Kesidi, Senidah, Vojko V. Z++ i Kukus Klan, a sada im se pridružuju Ajs Nigrutin i Timbe (Bad Copy) Krankšvester, Smoke Mardeljano i Grše!

Ajs i Timbe su reprezent prljavog, beogradskog, hip hop zvuka, a njihov prepoznatljiv stil kreirao je armiju fanova širom regiona.

Originalnost - to je ono što ih čini nedokučivim za sve one koji bi htjeli da svijet bude uokviren, uredno složen i kategorisan u jasne okvire bez mogućnosti slobode izražavanja, fuzije i jedinstvenog muzičkog izraza. Njihovo izražavanje kroz muziku je nešto posebno.

Кrankšvester hip hop dvojac iz Osijeka vraćaju se na Kastel i ponovo će napraviti šou za pamćenje.

Poznati po vulgarnim, satiričnim i sarkastičnim tekstovima, muzički balansirajući na margini teatralnog uz evociranje žanrova plesne muzike i modernog zvuka. Regionalni su nosioci ovog žanra, koji sudeći po brojkama dobijaju sve više na značaju među festivalskom publikom, a pored ostalih obilježiće i ovogodišnju Live binu Fresh Wave festivala!

Grgo Šipek poznatiji pod imenom Grše je hrvatski tekstopisac i reper. Repom se počinje baviti krajem srednjoškolskog obrazovanja te s prijateljem Mateom Đonlićem poznatijim pod imenom ''Đona'' osniva grupu III. Čin.

Tokom 2016. godine odlazi na rad u Njemačku i paralelno se priključuje grupi 6wild u kojoj provodi kraći period te od 2018. kreće sa svojom solo karijerom, a u narednoj godini osniva izdavačku kuću ''Blockstar Digital''. Grše je HC reper, njegov izraz je tvrd, brz, agresivan i prožet old school beatovima. Rime su mu oslonjene najviše na socijalnu tematiku i surovi egzistencijalizam, iza kojih se nazire verbalna i intelektualna širina koja, stavljajući sebe u glavnu ulogu, iz prvog lica, teži tome da brutalno iskreno i s prljave ulice odgovori na izazove savremenog društva “inficiranog” drogom, oružjem, alkoholom, nasiljem i promiskuitetom.

To je rep! Nevjerovatna lirička vještina, prepoznatljiv flow, jasne i ubitačne rime uz tvrdi hip hop zvuk sa prljavim prizvukom ulice glavne su odlike muzičkog izraza Smoke Mardeljana, koji je rep poistovjetio sa životom i uvjerljivo ga živi i prenosi preko čitavog regiona! Dokaz tome su i mnogobrojne saradnje sa izvođačima širom regiona, a pojedine je krunisao i na svom albumu Znaš me, znam te iz 2015. Ja repujem iz 2017. i To je rep iz 2019. godine. Glavni akter Vice-ovog dokumetarca Ja repujem sam predstaviće sav raskoš svog talenta publici jubilarnog Fresh Wave-a!

Podsjećamo da su uz kupljenu trodnevnu ulaznicu potpuno besplatno dobijate mjesto u Fresh Wave kampu.

Smješten uz bedeme tvrđave Kastel, na lijevoj obali rijeke Vrbas, festivalski kamp će, osim kompletne infrastrukture, gastro ponude, bara, DJ stejdža i debele hladovine ispod krošnji višegodišnjih vrba i platana, posjetiocima ponuditi i sadržaje na samoj rijeci, poput raftinga ili vožnje autohtonim i jedinstvenim, tradicionalnim dajak čamcem.

