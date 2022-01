Deseti Fresh Wave festival od 11. do 13. avgusta

Deseti banjalučki festival Fresh Wave održaće se u periodu od 11. do 13. avgusta 2022. godine na tvrđavi Kastel.

Izvor: Fresh Wave / Promo

Organizatori najavljuju rekordan broj regionalnih i svjetskih izvođača povodom ovog jubileja.

Fresh Wave Festival je do sada ugostio i neke od najvećih svjetskih i regionalnih izvođača među kojima su: Sven Vath, Sasha, Nastia, Ilario Alicante, De Borah De Luca, Boris Brejcha, Dubfire, Hernán Cattáneo, Roger Sanchez, Mark Knight, David Morales, Pan - Pot, James Zabiela, Prok & Fitch, Cristian Varela, Jon Rundel, Uto Karem, Freemasons, Marshall Jefferson, LTJ Bukem, Filip Motovunski, Siniša Tamamović, Mladen Tomić, Marko Nastić, Nebs Jack, Space Motion, Bvana, Prti Bee Gee, Smoke Mardeljano, Klinac, Who See, Marčelo, Ajs Nigrutin i Timbe i mnogi.