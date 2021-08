Za kraj ljeta: Amsterdamska DJ zvijezda krajem avgusta u Banjaluci

DJ i producent Burak Yeter 29. avgusta nastupa u sportkoj dvorani Obilićevo u Banjaluci, u okviru manifestacije "Run&More Weekend", a u organizaciji Fresh Wave tima.

Izvor: Fresh Wave / Promo

Ispratite ljeto na velikoj žurci u dvorani Obilićevo, gdje u okviru Vivia Run&More Weekenda, u subotu, 29. avgusta 2021. nastupa jedan od najtraženijih amsterdamskih izvođača Burak Yeter.

Iako njegova prva izdanja sežu još u 2005. godinu kada je objavio i prvo albumsko izdanje "For Action" Burak se od tada ne zaustavlja i teško da i jedan godišnji kvartal može da prođe bez nekog njegovog izdanja ili saradnje sa nekim od najpoznatijih svjetskih producenata elektronske muzike.

Jedna od takvih saradnji, ovaj put sa čovjekom koji se zove Benny Benassi donijela nam je prošlog ljeta singl "Just Miss Love", a prije svega nekoliko dana objavljena je "Oh My My" koju potpisuju Burak Yeter & Montiego feat. Seb Mont.

Stalni član svjetskih top lista Burak Yeter kroz svoju muziku upotpunjuje radio etere širom planete, a njegovi muzički projekti poput saradnje sa simfonijskim orkestrima čine ga uvijek kul, inovativnim, zanimljivim, nepredvidivim i uzbudljivim izvođačem, koji će bez sumnje svojim nastupom začiniti predstojeći Vivia Run&More Weekend u gradu na Vrbasu.

Rezervišite subotu, 28. avgust ove godine za vrhunski provod!

