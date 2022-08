"I kad umrem, zovite me Bane Bumbar": Branko Cvejić je ovako govorio o ulozi svog života

Legendarni glumac Branko Cvejić preminuo je 26. jula usled kardiovaskularnih problema.

Branko Cvejić sahranjen je danas 1. avgusta na Novom groblju. Od glumca su se oprostili članovi njegove porodice kao i mnogobrojni prijatelji i kolege.

Čuvenog glumca pamtićemo po ulogama u hit serijama "Porodično blago", "Bela lađa", "Sinđelići", "Jagoda u supermarketu", "Biće bolje" i mnogim drugima, ali ona po kojoj je Bane želeo da ga pamte i koja je obeležila njegov život je uloga Baneta Bumbara iz kultne serije "Grlom u jagode".

Legendarna serija u kojoj je igrao čuvenog Baneta Bumbara, kojeg pratimo od trenutka kada je imao 15 godina, počinjala je riječima "Te, 1975. godine".

Posljednja epizoda emitovana je 6. oktobra 1976, ali je nakon toga nebrojeno puta reprizirana. Porodični i privatni život glavnog junaka mladog Branislava Živkovića zvanog Bane Bumbar i njegovih prijatelja je smješten je u Beograd između 1960. i 1969. Od njihovog polaska u srednju školu do završetka studija i ženidbi i udadbi.

"Zovite me Bane Bumbar do kraja života, i kad umrem zovite me Bane Bumbar. Kakvo mi se sad čini to vreme? Nerviraju me čiče koje pričaju da je u njihovo vreme bilo sve bolje, ali stvarno, verujte mi, u moje vreme je bilo nekako lakše i bolje, nismo imali bar ovaj teror koji se zove griža savesti", rekao je prije skoro dvije decenije Cvejić, kome je uloga Baneta Bumbara obilježila čitavu karijeru.

Isto mišljenje, zadržao je i 2021. godine. Tada je otkrio da i poslije toliko godina, kada gostuje sa pozorištem u zemljama regiona, gotovo svaki put od novinara dobija isto pitanje: "Da li možemo da porazgovaramo o Banetu Bumbaru?".

"Meni je jako drago što se generacije poistovećuju sa likom iz serije od pre 45 godina. To je stvarno zanimljivo. Ja jesam živeo sa tom ulogom jedno godinu, godinu i po dana, pre snimanja, tokom snimanja i nakon snimanja. Živeo sam život Baneta Bumbara, ali to je deo posla", rekao je glumac.

"Kad je prošlo, pogotovo odmah, pošto serija nije reprizirana, jer nije bilo mogućnosti za to kao sada, prva repriza je došla nakon nekoliko godina, to je polako čilelo. Međutim, kada je počela prva repriza, onda se to vratilo. Zanimljivo je da se serija, eto, 45 godina, jako popularna, i to ne samo ovde", rekao je glumac i prenio svoje sjećanje na kultnu seriju:

"Pre neko veče, sasvim slučajno sam video na televiziji film 'Jagode u grlu' koji je rađen deset godina nakon serije. Nekoliko dan posle toga počeo sam da srećem razne ljude koji su mi govorili: 'Serija je bila tako divna, a on je bio tako mračan. A sad mi je tako zanimljiv'. To je toliko izuzetno dobro režiran film da neskromno mogu da kažem, da je pravo majstorstvo. Samim tim, izuzetno uklopljen. Ne zna se ko je bolji, da li muzika, da se prisetimo pokojnog Simketa i Cuneta ili režija".

Branko Cvejić diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1969. godine i od tada je stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Osim što je igrao bio je i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta u periodu od 2002 do 2011. godine. Kao gost je igrao u Pozorištu Atelje 212 i Zvezdara teatru.

Glumac je hitno hospitalizovan nakon što mu je usred probe naglo pozlilo. Cvejić se nekoliko dana nalazio u Kliničkom centru Srbije i gdje su mu se doktori borili za život nakon komplikacija sa debelim crijevom i vodom u plućima.

