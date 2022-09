Život muzičke dive uskoro na platnu: Objavljen prvi trejler filma o Vitni Hjuston (VIDEO)

Prvi najavni trejler donosi detalje filmske ekranizacije jedne od najvećih pop diva svih vremena koju autorski potpisuje kreator višestrukog dobitnika Oskara „Bohemian Rhapsody“.

Izvor: C2 Film

"I Wanna Dance With Somebody", "I Will Always Love You", "How Will I Know", "I Have Nothing" - zaista je teško izdvojiti a kamoli nabrojati sve hitove koje je ostvarila jedna od najvećih pop diva svih vremena, Vitni Hjuston. Dokaz tome je i Ginisov rekord za najnagrađivaniju umjetnicu svih vremena s više od 400 nagrada uključujući i 6 Gremija. Uzbudljivu i energičnu priču o njenom životu i karijeri moći ćemo vidjeti u filmu „I Wanna Dance With Somebody: Film o Whitney Houston“ za kojeg je objavljen prvi trejler.

Trejler filma o Vitni Hjuston Izvor: Youtube/C2 Film BiH

U trejleru su prikazani njezini počeci saradnje s muzičkim producentom Klajvom Dejvisom te najupečatljiviji trenuci i koncerti iz života te karijere. Kao šlag na tortu stavljena je spektakularna Vitnina izvedba američke himne na Super Bowlu XXV 1991. pred više od 70 hiljada gledalaca.

U ovoj biografskoj drami glavnu zvijezdu odglumila je Naomi Eki, Stenli Tuči glumi muzičkog producenta Klajva Dejvisa, a Tamara Tuni je u ulozi Vitnine majke Sisi. U ostalim ulogama pojavljuju se Klark Piters, Nafesa Vilijams i Ešton Sanders.

Rediteljka filma je Kasi Lemons dok je na scenariju učestvova Entoni Mekarten, inače 4 puta nominovan za nagradu Oskar te scenarist filma "Bohemian Rhapsody". Ovaj film je puno više od obične biografije jer kroz radost i emocije slavi život i muziku jedne od najvećih pop diva svih vremena. Gotovo je sigurno da će ovu biografsku i muzičku poslasticu biti pravi užitak gledati u prazničnom ugođaju s obzirom da će film krajem godine krenuti s prikazivanjem i u svim BH kinima.

(Mondo)