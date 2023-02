Alka Vuica raskrinkala kolege: U Srbiji plate kad im napišeš pjesmu, u Hrvatskoj ne

Pjevačica i autorka nekih od najvećih hitova na muzičkoj javnoj sceni Alka Vuica, otkrila šta misli o pjevačima koji ne plaćaju pjesme, ali i zašto se ne isplati raditi za Severinu.

Alka Vuica napisala je mnoge velike hitove, radila je sa Tonijem Cetinskim, Nenom Belanom, Josipom Lisac, Željkom Bebekom i drugima, a sada je otkrila koja pjesma joj je donijela najviše novca.

"Laži me' je pjesma koja je meni došla srećom. Nisam bila lijena da ustanem iz kreveta i zapišem je, bilo je negdje dva iza ponoći. Mislim da ću uokviriti papir na kojem je zapisana. E, sad, nek ostane moja tajna na koga sam mislila kad sam je pisala. Na jednog frajera s kojim sam bila u Ljubljani, puno je lagao, ali moja velika ljubav...", rekla je Alka i dodala:

"Laži me' je pjesma koja je meni kupila život, kupila mi je život pjevačice, bila je veliki hit, krenule su tezge. 'Laži me' mi je kupila auto, kuću, sve, ta pjesma je bila prekretnica", otkrila je Alka za IN magazin Nove TV i otkrila da pojedine njene kolege neće da plaćaju tekstove:

"Ovde vam pjevači neće ni plaćati, u Srbiji je običaj da plate tekstove. Niko ne plaća, evo pre neki dan je Toni Cetinski objavio: 'Ne, ja ne plaćam tekstove'. Mislim se pa je l' tebi plaćaju kad ti pjevaš? Pesme se nisu naplaćivale, uvijek smo živeli od tantijema. Kad radiš za Hrvate, nisu baš darežljivi, neće ti platiti ni kafu".

Vuica je objasnia i zašto nije isplativo raditi sa svim pjevačima.

"Neki ljudi slabo se i vrte, više se isplati danas pisati za Žaka Hudeka ili Vanu, nego recimo, nemam pojma, čak i za Severinu, ako govorimo o tantijemima. Jer neke pjesme se ne vrte na radio stanicama, za Masima se recimo isplatilo pisati, znam da mi je Ivan Dečak rekao da je zaradio užasno puno od 'Mali krug velikih ljudi'. Nemam takva iskustva i takve izvođače, ili me potkradaju, nemam pojma, ja znam da se šokiram kad vidim da sam za godinu dana zaradila oko 45 evra od 'Danas sam luda' Josipe Lisac".

