BJELA PRVI PUT OTKRIO: Nikola Kojo i ja smo od jednog izvođenja predstave ZARAĐIVALI OD 500 DO 1.000 MARAKA! Evo kako...

Dragan Bjelogrlić uspio je nešto što je pošlo malo kome za rukom u njegovoj profesiji - da bude uspješan i kao glumac, ali i kao reditelj i producent. Nije rijetkost da glumci požele da stanu iza kamere i da se oprobaju kao producenti ili reditelji. Ono što Bjelu izdvaja od mnogih je što on godinama unazad niže uspjehe na sva tri polja. Kao glumac se nije povukao, osim što sada sve pažljivije bira ono što će igrati. Posebno u pozorištu pa ga tu možemo gledati samo u predstavi BDP-a "Let iznad kukavičijeg gnijezda" gdje maestralno igra već skoro 20 godina.

Kao producent se takođe dokazao u više navrata – počev od filmova “Lepa sela lepo gore”, “Rane”, “Toma”, pa do serija “Vratiće se rode”, “Žigosani u reketu”, “Sjenke nad Balkanom”. Njegov posljednji film u kome stoji potpisan i kao glumac i kao reditelj ali i kao producent - "Čuvari formule" - biće premijerno prikazan na jednom od najvećih evropskih filmskih festivala u Lokarnu (Švajcarska) i to u okviru prestižnog programa – Piaca Grande.

Ali ono što malo ko zna je da je odluka da se bavi producentskim radom donijeta u jednom od najgorih i najneizvjesnijih trenutaka u kome se nalazila ne samo njegova profesiija već i Srbija. Bile su to godine rata, sankcija i nemaštine. I baš tada, prije 30 godina, Bjela donosi odluku da se iz Amerike vrati u Srbiju i da osnuje svoju producentsku kuću.

"Te 1993. je veći dio moje generacije pobjegao, otišao iz zemlje, zbog svega što se dešavalo tada u našoj državi. Ja sam imao tu jednu dilemu poslije turneje koju je imao film “Crni bombarder” po Americi. On je učestvovao na nekoliko tih filmskih festivala. Ja sam poslije toga ostao u SAD jer je bilo već dosta mojih prijatelja koji su se naselili tamo. Tada sam imao 28-29 godina. Htio sam da vidim da li bih ja mogao da nađem sebe negdje van Srbije. Poslije 2-3 meseca u SAD sam došao do jednog suštinskog zaključka za neke suštinske odluke u mom životu. U Americi shvatite jednu stvar a to je da uglavnom, barem kada je u pitanju moja profesija, sve morate kreirati sami ili sa određenom grupom ljudi, da morate rukovoditi svojom karijerom i da je najbitnija vaša ekonomska pozicija u svemu tome. Ja sam te 1993. shvatio da ako želim da ostanem u Americi da bih morao da radim razne glupe poslove a koji nijedan nije vezan za moju profesiju. Od raznošenja pošte do konobarisanja kako bi zaradio neki novac i mogao da sačekaš neku svoju šansu. Vidio sam da je potrebno uložiti veliki napor, veliki rad i energiju ne bi li možda nešto uspio da uradiš po pitanju svog profesionalnog angažmana. E onda sam razmislio i rekao sebi pa dobro zašto onda taj napor, energiju i rad ne bih u Srbiji, takvoj kakvoj jeste, a da radim ono što je moje životno opredjeljenje", rekao je svojevremeno Bjelogrlić u emisiji "Sve što mi pripada".

Napomenuo je da je odmah po dolasku iz Amerike donio odluku da će se truditi da ima svoju privatnu produkciju i da će kreirati sam svoje projekte.

"Naravno odlučio sam da nastavim i da se bavim svojim osnovnim zanimanjem, ali mi je želja bila da napravim neki svoj put i ostvarim određenu nezavisnost kada je posao u pitanju. I to sam i uspio. I splet okolnosti se dogodio takav da je Lale Pavlović donio tekst predstave “Moja draga”. On je želio da to igramo ja i Nikola Kojo. Ja sam Koji predložio odmah da mi to radimo sami. I tako je krenula avantura u vezi sa produkcijom. Ali to jeste jedna suštinska i ključna odluka u mom životu. Ta odluka se pokazala dobrom i kada je u pitanju finansijska strana priče, čak i tih devedesetih godina. Znam da mnogi umjetnici ne vole javno da govore o novcu, više vole da pričaju o umjetnosti ali ja ne znam nikoga ko više priča o parama od umjetnika. I to je zato što ih nemaju i zato što su opterećeni time. Tih godina sam ja tom mojom odlukom uspio da sebi obezbjedim apsolutnu slobodu i nezavisnost od svega što se dešavalo u mojoj profesiji. Nikola Kojo i ja smo uspjeli da napravimo jednu predstavu, u vrijeme kada su glumci zarađivali neke bijedne plate od 15-20 maraka, od koje smo on i ja samo od jednog izvođenja zarađivali od 500 do 1.000 maraka. Samo zato što smo je radili sami", rekao je tada Bjelogrlić.

Podsjećanja radi, predstava "Moja draga" je bila pravi pozorišni hit u to vrijeme a pored Bjele i Koje, u postavi su bili i Dubravka Mijatović i Branka Katić.

