Alen Islamović dobija prijetnje jer je pjevao "Pljuni i zapjevaj"

Bura oko izbora pjesme na koncertu Bijelog dugmeta ne prestaje, pjevač ponovo reagovao

Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel

Bend Bijelo Dugme održao je koncert u Splitu, na kojem je bilo preko 10.000 ljudi, a na društvenim mrežama su krenuli da se dele snimci na kojem se čuje kako Alen Islamović pjeva pjesmu "Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo". Iako su reakcije publike na koncertu bile pozitivne, "Zadruga zagrebačkih dragovoljnih branitelja Vukovara" podnijela je prijavu protiv organizatora.

Oni traže i da se Islamović proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj.

O svemu se oglasio i pjevač za Klix.ba koji kaže kako im nije bila namjera nikoga da uvrijedi, kao ni da isprovocira.

"Nije nam bila namjera nekoga da isprovociram, ali međutim napali su pogrešnu kuću i prijete sa svih strana, a ja sam samo radnik pjevač u firmi Bijelo dugme čiji je vlasnik gospodin Goran Bregović. Ja uzimam posao ili odbijam 50 koncerata i pjevanje pesama Bijelog dugmeta", rekao je Islamović za Klix.ba.

Osvrnuo se i na zastave Jugoslavije koje su se prikazivale na ekranu dok je pjevao spomenutu pjesmu.

Izvor: X/screenshot/@KT_Isidor

"Šta iza mene vijori i kakve aplikacije se dešavaju ne znam, to je slagala firma iz Zagreba, a repertoar smo svirali po Hrvatskoj sa orkestrom za svadbe i sahrane i to 7-9 koncerata prije šest ili sedam godina. Čak i Pulska arena je bila, pa i ta pjesma 'Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo'. Danas po meni to je rock parodija na stara vremena", dodao je.

Nakon što je u medijima objavljena vijest da Zadruga traži da se Islamović proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj, gdje s porodicom živi godinama, pjevač kaže da dobija užasne pretnje.

"Prijetnje prelaze svaki ukus ljudskosti, unose nemire u moju porodicu. Prava adresa da tražite objašnjenje je Goran Bregović i normalno svi oni koji su bili u Splitu njih 12-15.000 na koncertu. Prijetnje i psovke i nacionalne i šovinističke, preko portala nisu put ali ipak ja ih skupljam neka se nađu ne dao Bog ako se šta desi", zaključio je Islamović.

Pogledajte 05:24 Alen Islamović pevao u invalidskim kolicima Izvor: Facebook Izvor: Facebook



(Klix.ba, MONDO, D.P)