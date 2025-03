Pjesma je apsolutni hit: Marko Bošnjak predstavlja Hrvatsku na Evroviziji

Marko je veliki obožavalac Pjesme Evrovizije, što je u više navrata i naglasio.

Izvor: Youtube/Dora | HRT

Marko Bošnjak pobijedio na Dori 2025. i predstavljaće Hrvatsku na Pjesmi Evrovizije s pesmom "Poison Cake“. Od žirija i publike dobio je ukupno 130 bodova.

Nakon proglašenja pobjednika, Marko se pridružio voditeljima Dušku Ćurliću i Barbari Kolar na sceni.

"Meni je ovo životni san i još uvijek je san. Ovo se ostvarilo, ali još uvijek ne mogu da shvatim da se ostvarilo. Hvala svima! Učiniću sve da predstavim Hrvatsku najbolje što mogu", rekao je 21-godišnji pjevač, koji je nakon pobjede zaplakao.

Ko je Marko Bošnjak?

Marko Bošnjak, porijeklom iz Prozor-Rame, privukao je pažnju javnosti još 2016. godine kada je kao dječak nastupao u šou programu "Pinkove zvjezdice".

Marko Bošnjak 2016. godine oduševio je Srbiju i region, ali i stručni žiri nestvarnim vokalnim sposobnostima i odnio pobjedu u takmičenju "Pinkove zvjezdice".

Ovo mu je bilo drugo učešće na Dori – prvi put se takmičio 2022. godine s pjesmom "Moli za nas" i tada zauzeo drugo mjesto, dok je pobjedu odnijela Mija Dimšić.

Marko Bošnjak - Poison Cake | Dora 2025 - pobjednički nastup Izvor: YouTube

Marko je veliki obožavalac Pjesme Evrovizije, a prošle godine je priznao da mu je teško palo što je 2022. godine bio drugi na Dori.

"Mislim da ljudi imaju pogrešan koncept o tome šta znači nacionalni izbor za Evroviziju. Tamo ideš da bi ti pjesma prošla na Evroviziju, tamo ne ideš da bi samo promovisao svoju pjesmu. Mislim da 90% ljudi koji se prijave imaju samo želju za tom pažnjom i da ispromovišu svoju pjesmu, što je apsolutno validno."

"Ali ja, kao fanatik Evrovizije, to gledam potpuno drugačije i za mene to nije običan festival na koji ideš da bi promovisao pjesmu. Ja to shvatam deset puta ozbiljnije i zbog toga me toliko pogodilo što nisam pobijedio tada, jer sam jedan od onih koji znaju kada je koja država pobijedila, koja je zemlja pjevala koju pjesmu, kakav je sistem glasanja", rekao je Marko.

(MONDO)