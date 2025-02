Oduševili na prvoj večeri Dore: Ko je favorit za hrvatskog predstavnika na Evroviziji

I Hrvtaska, kao i Srbija bila svog predstavnika za Evroviziju. Evo ko su njihovi favoriti.

U Hrvatskoj je održano prvo polufinale Dore, na kojoj se bira predstavnik za Evroviziju. Osam takmičara izborilo je mjesto u finalu koje će se održati u nedjelju. Index.hr je zatim napravio anketu, u kojoj su građani birali među finalistima iz prve polufinalne večeri, a rezultati su pokazali jasne favorite.

Najviše glasova osvojila je grupa "Nipplepeople"

Najviše glasova osvojio je "Nipplepeople" s pjesmom "Znak" - 1.378 pozitivnih glasova, dok je drugo mjesto pripalo bendu "EoT" s pjesmom "Bye Bye Bye", sa 1.272 pozitivna glasa.

Inače, elektronski duo "Nipplepeople" iz Zagreba veoma je popularan i u regionu, te nerijetko nastupaju u Beogradu. Prepoznatljivi su po tome što se uvijek pojavljuju lica prekrivenih maskama, ne otkrivajući svoj identitet. Kod nas se posebno se izdvojio njihov hit "Frka".

Treće mjesto zauzeo je Met Šaft, kojeg su mnogi uporedili s prošlogodišnjim evrovizijskim predstavnikom Bejbi Lazanjom, dok se na četvrtoj poziciji našao "Magazin", koji trenutno prednjači na kladionicama. Met je osvojio 1.376 pozitivnih i 1.104 negativna glasa, dok je "Magazin" imao 1.318 pozitivnih i 1.074 negativna glasa.

Neki nastupi su na Jutjub trendingu

Neki od nastupa već su se probili na hrvatski Jutjub trending za muziku. Među izvođačima koji su ušli u finale, njih pet našlo se na listi najgledanijih muzičkih videa. Najviše se istakao "Magazin", čija pesma "AaAaAa" trenutno drži 6. mjesto na trendingu.

"Lelek" s pjesmom "The Soul of My Soul" zauzeo je 13. mjesto, dok je "IVXN" s pjesmom "Monopol" na 16. poziciji. Met Šaft, koji je sinoć otvorio veče pjesmom "Welcome to the Circus", nalazi se na 21. mestu, dok je "Nipplepeople" sa "Znakom" na 25. poziciji.

