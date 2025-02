U Beogradu se večeras održava finale takmičenja Pesma za Evroviziju na kojem će Srbija izabrati svog predstavnika na Pesmi Evrovizije 2025.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kladionice predviđaju pobjedu Mimi Mercedes i pesmi "Turbo žurka", mada, u stopu je prati Tam s numerom "Durum Durum".

Na trećem mjestu su Bojana i David i numera "Šesto čulo", što je ozbiljan preokret uoči finala, odmah iza njih su Harem girls i Princ, a na šestoj poziciji se nalazi Vukayla.

U finalu domaćeg izbora predstavnika na Pesmi Evrovizije gledamo 16 izvođača.

Vidi opis Pesma za Evroviziju: Srbija večeras bira predstavnika, svi u Beogradu su gledali u Mimi Mercedes (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

Redosljed izlaska na binu određen je žrijebom:

"Ohajo“ – MaMa

Mimi Mercedez – Turbo žurka

Vukayla – MASK

Ana & The Changes – Brinem

"Biber" – Da mi se vratiš

Bojana x David – Šesto čulo

"Maršali" – Po policama sećanja

Princ – Mila

Sedlar – Oči boje zemlje

Lansy – Hvala ti

Milan Nikolić i Caka – Storia del amor

"Harem Girls" – Aladin

tam - DURUM DURUM

Filarri – Meet and Greet

"Iskaz" – Trendseter

"Kruz Roudi" – Sve i odmah

(MONDO.RS)