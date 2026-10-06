Top 5 pjesama koje je Balašević napisao za druge

Upoznajte se sa najljepšim pesmama koje je Đorđe Balašević napisao za druge izvođače, a koje su ostavile trag u muzici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Rijetki izvođači su imali čast da im pjesme piše čuveni kantautor Đorđe Balašević. Neki spojevi su donijeli mega-hitove, poput saradnje sa Zdravkom Čolićem, pošto je, kada se spoje poezija i Čolin glas, nemoguće da to ne bude pogodak. Donosimo vam pet pjesama koje je napisao Balašević.

Zdravko Čolić - "Sačuvaj me, Bože, njene ljubavi"

Zdravko Colic - Sacuvaj me Boze njene ljubavi Izvor: YouTube

Čola je svojevremeno priznao da je pjesma "Sačuvaj me, Bože, njene ljubavi" najljepša koju je otpjevao, ali da je previše emotivna kako bi je izvodio na koncertima. Objavljena je na albumu "Zavičaj 2006. godine, a Balašević je za nju radio i muziku i tekst. Na pomenutom albumu, Balašević je potpisan kao autor i za pjesme "Bembaša", kao i emotivne balade "Svadbarskim sokakom" koju je i sam nekoliko puta izvodio u svom prepoznatljivom stilu.

Poslušajte kako zvuči "Svadbarskim sokakom" u Balaševićevom izvođenju:

ĐORĐE BALAŠEVIĆ - Svadbarskim sokakom - (Audio 2012) HD Izvor: YouTube

Zdravko Čolić je pjevač kome je Đorđe najviše pjesama napisao, između ostalog: "Zbog tebe", "Mađaricu", "Zločin i kazna", i mnoge druge.

Biljana Krstić - "On me voli"

ON ME VOLI - BILJANA KRSTIĆ (1983) Izvor: YouTube

Biljana Krstić se 1978. godine priključila grupi "Rani mraz", čiji je osnivač bio upravo Đorđe Balašević. Osim pjesama dok je bila u grupi, Đole je napisao i "On me voli", "Čarli", "Savršeni ljubavnik", "Čudni". Inače, Bilja Krstić je bila vjenčana kuma čuvenom kantautoru.

Kiki Lesendrić & Piloti - "Uvek te đavo nađe lakše nego ja"

Kiki Lesendric - Uvek te djavo nadje lakse nego ja Izvor: YouTube

Đorđe Balašević je redovno pisao pjesme Kikiju Lesendriću, pa između ostalog i hit "Uvek te đavo nađe lakše nego ja", koji je objavljen 2008. godine. Pjevač je 2021. godine dok je radio na svom novom albumu progovorio o saradnji sa Balaševićem.

"Za jednu novu Đole je trebalo da mi napiše riječi. Zovem je 'Mala balada'. Njemu se to veoma dopalo. Na svakom albumu mi je on nešto lijepo napisao. Upoznao sam ga osamdesetih. Znao je on da prepozna talentovane klince. Volio je i 'Prljavo kazalište'… Mogao je da priča i da pije sa svakim, ali nije mogao sa svakim da radi. Imao je neku specifičnu energiju", ispričao je Kiki.

Srebrna Krila - "Non Stop"

Srebrna Krila - Non Stop (Official Video) Izvor: YouTube

Tekst za pjesmu "Non Stop" Srebrnih krila napisao je Đorđe Balašević 1980. godine, dok je muziku komponovao Đorđe Novković. Ova pjesma predstavlja jednu od rijetkih saradnji Balaševića i ovog pop sastava.

Bisera Veletanlić - "I ljubav ima rok trajanja"

Bisera Veletanlic - I ljubav ima rok trajanja Izvor: YouTube

Tekst za pjesmu "I ljubav ima rok trajanja" Bisere Veletanlić napisao je Đorđe Balašević, dok je za muziku i aranžman bio zadužen Kornelije Kovač. Objavljena 1979. godine, ova kompozicija predstavlja spoj Balaševićeve duhovite poezije i prepoznatljivog vokala Bisere Veletanlić.

(Mondo.rs)