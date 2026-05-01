Balašević prije smrti kupio vilu: 200 kvadrata čistog luksuza, ima saunu, džakuzi i bazen (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Balašević je bio jedan od umjetnika koji je tokom života ulagao u nekretnine, a posebno se izdvaja njegova kuća u Istri

Đorđe Balašević pre smrti kupio luks vilu od 46960000 dinara, kako izgleda? Izvor: YouTube/screnshot/Opereta TV, Youtube printscreen / ĐORĐE BALAŠEVIĆ OFFICIAL

Aleksa Balašević postao je otac po drugi put prije samo nekoliko dana, a svom sinu dao je ime upravo po pokojnom ocu što je raznežilo javnost.

On je juče iz porodilišta izveo svoju suprugu i nasljednika, a danas je na mrežama objavio prve kadrove iz luksuznog doma. Aleksa je snimio ćerku Veru kako stoji iznad kreveca brata i igra se sa igračkama koje su postavljene iznad kreveca malog Đoleta.

Inače, njihova porodica imovinski je obezbjeđena, a a pokojni kantautor Đorđe Balašević nekoliko godina prije smrti kupio je vilu u Istri od 200 kvadratnih metara i navodno ju je platio oko 400.000 evra.

Izvor: Instagram/balasevicaleksa/screenshot

Ovo je jedno od omiljenih Aleksinih mjesta na koje je dovodio i ćerkicu Veru, te je sigurno da će porodica ovdje uživati i sa bebom. On je nekoliko puta podijelio kadrove njihovog "kutka raja", vile čiji je arhitektonski pečat prožet staklom i prirodnim svjetlom, s pogledom koji ostavlja bez daha.

Izvor: YouTube/screnshot/Opereta TV

Na pomenutom placu nalazi se kuća od oko 200 kvadrata, kao i nekoliko garaža. Vila je namijenjena za boravak veće porodice, te se sastoji od velikog dnevnog boravka, četiri spavaće sobe sa posebnim kupatilima, posjeduje dvije kuhinje, unutrašnju i ljetnju, koja se nalazi napolju.

Izvor: Instagram / balasevicaleksa

Izvor: Instagram / balasevicaleksa

Na slikama koje je podijelio može se vidjeti da je fasada veoma moderna, kao i unutrašnjost, a posebnu pažnju privukao je i bazen, te nema sumnje da porodično uživaju boraveći ovdje.

Izvor: YouTube/screnshot/Opereta TV

Na imanju, koje je prekriveno travom i uređeno sa ukusom, nalaze se bazen, sauna i džakuzi. Inače, pokojni Balašević je jednom prilikom otkrio kako je došlo do toga da kupi prelijepu kuću u Istri:

- Za sve je kriv moj ortak Zole, to moram da kažem. Tog dana donio je žurnal sa čudesnim pejsažem... - Ajmo mi u Istru, tamo žive vile... Ma, daleko je... Al’ kad već žive, same su krive... I, eto nas - govorio je Đole.

